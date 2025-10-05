Pochod slávistů k stadionu Sparty. Bojovná nálada, podpora z Polska i vrtulník
Dnešní derby je svátkem nejen na hřišti. Předehrou šlágru Chance Ligy se stal pochod fanoušků Slavie k stadionu Sparty. Cesta ze Staroměstského náměstí proběhla pod dohledem policie bez incidentů.
Nejdřív to vypadalo, že fanouškovskému pochodu dnes počasí přát nebude. Start cesty ke stadionu soupeře proběhl pod deštníky. Dress code fanoušků byl černé oblečení.
Celou dobu doprovázeli pochod, který podpořili také fanoušci z Polska, policisté. Dohlédli, aby vše proběhlo v klidu. A opravdu k žádným komplikacím během cesty nedošlo, jen k několika dopravním omezením. V nasazení byl i vrtulník.
O bojovnou náladu nebyla v davu před překročením na druhý břeh Vltavy nouze.
Pochod slávistů nebyla jediná fanouškovská akce před derby. Na počest 60 let staré sázky se minulý víkend ze Smržovky na Jablonecku vydalo 16 fotbalových fanoušků s trakařem,. Cílem jejich 145 kilometrů dlouhé cesty je: derby! Zatímco v roce 1965 vezl příznivec Sparty Antonín Pavlíček po celou dobu slávistu Františka Pacáka, tentokrát se účastníci výpravy v sezení na trakaři i jeho tlačení střídají.
Akce má stejně jako před 60 lety i benefiční charakter. Tehdejší výtěžek 80 tisíc korun československých putoval na pomoc obci Obid, kterou postihly povodně, a zároveň na podporu výstavby sáňkařské dráhy ve Smržovce. Letos půjde výtěžek na smržovskou sáňkařskou dráhu, která potřebuje opravit.
16 fotbalových fanoušků se s trakařem vydalo na derby pražských S ze Smržovky na Jablonecku • ČTK