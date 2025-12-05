Prekopova šance? Datově neexistovala, vtipkoval Trpišovský. Vítá posilu z druhé ligy
1:1, 0:0, 0:1. Slavia si do Teplic poslední dobou pro body nejezdila, pro góly už vůbec. Ale prokletí zlomila v 18. kole Chance Ligy výhrou 2:1, především díky skvělému Mojmíru Chytilovi. Kouč Jindřich Trpišovský ale obhájil i výkon Erika Prekopa, který zklamal v samostatném nájezdu, kdy mu nevyšla klička. „Nevím, jak se datově počítá, že pořádně ani nevystřelíte na bránu,“ bral to odlehčeně kouč, který zároveň přivítal i novou posilu Hamidoua Kantého z Artisu Brno.
Bylo to tady dlouho zakleté, jak jste si oddychli?
„Měli jsme tu s realizákem hodně dlouho pozitivní sérii, už od Liberce. Dával tu svůj první gól Stanciu. Teď to bylo zase dlouho negativní. Hráči tu dozadu vědí co dělat, jsou skvěle fyzicky vybavení. Terén byl teď kluzký, i když asi nejlepší za poslední dobu.“
Šlo opět o extrémně náročný zápas?
„Ano, jako vždy. Teplice berou body nejlepším týmům. Musím kluky pochválit, terén byl hodně kluzký a dali do toho všechno, i když máme před Tottenhamem. Věděli jsme, že si budeme muset ušpinit trenky a dres, být odolní, což jsme splnili. V první půli jsme byli i dost nebezpeční, ale bohužel jsme z toho nevytěžili gól. Pak se nám povedlo proměnit hezkou akci na 1:0. Škoda závěru, měli jsme to dohrát lépe. Byli jsme trochu rozháraní, ale měli jsme to lépe zvládnout i dopředu, když domácí všechno vrhli do útoku a hráli v improvizovaném složení. Nerad vyzdvihuji hráče, ale Provod byl úplně rozdílový směrem nahoru.“
A to vám ještě chyběl nemocný Tomáš Chorý. Jak se vám líbil místo něj Erik Prekop?
„Choras dostal teploty, ale už vypadá mnohem líp. Do Londýna odlétáme v neděli, je šance, že poletí. V soutěži, kde musíte sbírat body, je strašně důležitá zastupitelnost hráčů. Prekop na to čekal a splnil to. Potřebujete nahoře vytvářet tlak a mít rvavost, ze které pak benefitují hráči jako Lukáš Provod. Týmový výkon se skládá z mozaiky a on splnil to, co jsme chtěli. Udělal i vítěznou penaltu. Škoda, že mu nevyšly situace v prvním poločase, především jak šel sám na bránu. Nevím, jak se datově počítá, že pořádně ani nevystřelíte na bránu. Jedině pozitivní je, že Moses nemá asistenci a nebude svítit v datech. Podle mě se to počítá, jako by ta akce nebyla. Datově vůbec neexistovala.“ (směje se)
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Mojmír Chytil táhne gólově Slavii, dva zápasy, čtyři góly. Co na něj říkáte?
„Vypadá skvěle. Těmi góly svítí, ale celkově odvádí dobrou práci. Běžecky a pohybově je na tom zkrátka skvěle. Je stále v nabídce a silný v boxu, opět si tu situaci našel. Skvěle to udělal Provod, ale někdo se v boxu musí uvolnit a situaci dohrát. Jedno období neměl dobré, ale věřili jsme mu. On sobě taky, už v minulosti dokázal ve velkých evropských zápasech, že je to hráč pro Slavii. Nesešel ze své cesty, a když si to promítnete, jeho góly jsou vždy dost důležité.“
Jste podzimními mistry. Byl to dílčí cíl?
„Sbíráte korálky, body, vítězství, pak to sečtete. A body z venkovních zápasů na konci podzimu a na začátku jara jsou obzvlášť důležité. Není důležité, kde jsme teď, ale na konci sezony. Každopádně umístění na konci sezony vám dělají zápasy jako tento. Už to není v lize tak, že někdo někoho přejede 5:0 či 6:0, když tam není červená karta.“
Před zápasem jste ohlásili podpis Hamidoua Kantého z Artisu. Počítáte s ním na jaro?
„Zajímavý hráč. Levonohý, technický, dobrá rychlost a intenzita, to máme rádi. V nějakých věcech musí přidat, ale je to dobrý prototyp hráče. Půjde s námi do přípravy a pak uvidíme, jestli nám pomůže rovnou, nebo jestli půjde ještě na hostování. Jsme rádi, že se mechanizmus v klubu na více úrovních povedl, stálo o něj hodně týmů v lize i zahraničí. Jako klub jsme reagovali rychle, to mě těší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu