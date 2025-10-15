Bývalý šéf Verstappena po aféře s obtěžováním: Lano z Maranella?
Blíží se velký návrat? Bývalý šéf mistra světa Maxe Verstappena (28) Christian Horner (51) sice před pár měsíci opustil křeslo bosse stáje Red Bull Racing, ale prostředí F1 mu evidentně dost schází. V zákulisí se totiž mluví čím dál hlasitěji o tom, že manžel jedné ze Spice Girls jedná s legendární stájí o pracovní nabídce!
Christian Horner za sebou nemá nejlepší měsíce. Krátce po aféře s údajným sexuálním obtěžováním kolegyně se s ním rakouská stáj rozloučila, a on tak musel opustit prostředí královny motosportu. Oproti tomu Ferrari nejen, že nezažívá poslední měsíce, ale spíše roky. Italové sice mají špičkové prostředí, dostatek peněz, ale ani přesto se jim nedaří sestavit auto, které by umožnilo týmu a jezdcům bojovat o titul. Ten poslední se jim povedlo zaznamenat v roce 2008.
Přesto, že v létě stáj z Maranella prodloužila smlouvu s aktuálním šéfem Frédéricem Vasseurem (57), výsledkově šla od té doby ještě víc dolů. A potíže už nepanují jen na trati. Minulý týden totiž Ferrari zažilo největší jednodenní propad akcií od vstupu na burzy.
Někteří z fanoušků, a v kuloárech se špitá, že nejen oni, tak volají po změně. Svěží vítr by údajně Italům mohl do plachet přinést právě Christian Horner, který podle deníku Daily mail obhlíží, která stáj by o něj mohla mít zájem. Údajně ale nechce být jen šéfem týmu, ale také akcionářem. Zkrátka, když už začít něco budovat, tak ať má skutečný důvod v to věřit.
A zatímco fanoušci motosportu napjatě čekají, jestli se tyhle spekulace potvrdí, Max Verstappen svému bývalému šéfovi nedal pro budoucího zaměstnavatele nejlepší hodnocení. Forma Red Bull Racing šla v posledních závodech značně nahoru a někteří dokonce fantazírují o tom, že by nizozemský jezdec mohl ještě promluvit do bitvy o titul, kterou mezi sebou svádí závodníci McLarenu Oscar Piastri (24) a Lando Norris (25). Co za tím je? „Děláme správná rozhodnutí ve správnou chvíli. To nám v minulosti chybělo,“ utrousil Max.
Jinými slovy se evidentně za dob Hornera dělo přesně to, v čem italskou stáj tlačí boty už léta...