Milostný trojúhelník je u konce: Fešák z F1 Leclerc se rozešel s kámoškou své ex!

Fanynky motosportu jásají! Pohledný jezdec Charles Leclerc (25) oznámil, že spolu s roztomilou brunetkou Charlotte Sinéovou už netvoří pár, a po třech letech se navzájem pasují zpátky do role kamarádů. Okolnosti, za kterých jezdec Ferrari tento vztah začal, byly přitom jako ze scénáře argentinské telenovely...

Když Charles Leclerc do Formule 1 přišel, bleskově si získal náklonnost řady žen, které tento sport sledují. Sympatický Monačan si je podmanil nejen zručností za volantem, ale také svým vzhledem. Tím trpčí bylo zjištění, že má po svém boku nádhernou italskou přítelkyni Giadu. Jejich láska ale evidentně řadu změn neunesla a tak pohledné blondýnce Leclerc natáhl kopačky s odůvodněním, že se chce soustředit na Ferrari.

Zbavil se přítelkyně a začal randit s její kamarádkou

Jenže záhy vyšlo najevo, že více, než na stáj z Maranella se Charles soustředil spíše na Giadinu kamarádu Charlotte. A s tou se také krátce po rozchodu dal dohromady.

Poslední dobou však fanoušci větřili problémy v ráji. Sociální sítě Charlotte zasypali dotíravými dotazy na to, jestli ještě s letošním vicemistrem tvoří pár, anebo je jejich vztah minulostí. A někteří jako kdyby tušili, k čemu se schyluje.

Rozchod předpověděli fanoušci

U fotografie, kde Charles zamilovaně svou drahou polovičku líbá po jednom ze závodů, si několik lidí pořádně rýplo. „Po třech letech jsi ho dokopala k tomu, aby dělal to, co s Gigi dělal dříve. Gratuluju,“ vysmíval se jeden z uživatelů instagramu. Druhý si vzápětí přisadil: „Také jí brzy udělá to, co udělal Gigi. Nesnáším Charlotte.“

Jak se nyní ukázalo, tyto komentáře nebyly daleko od pravdy. Charlotte totiž potvrdila, že vztah s bývalým přítelem její kamarádky je u konce: „S Charlesem jsme se rozhodli ukončit náš vztah a zůstat dobrými přáteli. Byly to tři nádherné společné roky se spoustou skvělých vzpomínek. Je to skvělý člověk a přeji mu jen to nejlepší.“

Rozchod pak komentoval i sám závodník: „Prožili jsme spolu tolik hezkých chvil a vždycky pro mě bude důležitým člověkem. Je výjimečná a zaslouží si to nejlepší. Prosíme, respektujte naše rozhodnutí a respektujte její soukromí v této době.“

Důvod rozpadu vztahu dvojice neuvedla. Vyprchala mezi nimi láska? Nebo je za tím nějaká Charlottina kamarádka? Na odpověď si budou muset závodníkovi fanoušci nejspíš počkat...