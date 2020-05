Na rok a za stejné peníze jako Leclerc? Vettel řekl ne, k Ferrari míří Sainz | iSport.cz

Sebastian Vettel neudělal pro rok 2020 na své helmě žádné výraznější změny, tím pádem na bílém pozadí kraluje pruh v barvách německé vlajky. Moc rád by ale oproti minulé sezoně zasáhl do podoby výsledků a skončil na lepší než páté pozici. Nebo minimálně před Leclercem. • Instagram Scuderia Ferrari

Ikonickou stáj F1 z Maranella měl vrátit na výsluní, na slavného krajana Michaela Schumachera ale Sebastian Vettel ve Ferrari nenavázal. Po sezoně, jež se ještě ani nerozjela, po pěti letech skončí . Nevoněla mu nabídka jen roční smlouvy a nejspíš i fakt, že by dostal stejně peněz jako jeho mladší kolega Charles Leclerc, který ho v minulé sezoně až příliš často zastínil. Nejžhavějším kandidátem na Vettelovo místo v rudém monopostu je Carlos Sainz, skloňovalo se ale třeba i jméno Micka Schumachera.

Jak bude vypadat sezona formule 1 poznamená koronavirem, je ve hvězdách, jasno už je ale v jedné věci: Vettelova mise u Ferrari se uzavře na konci roku, kdy mu vyprší smlouva. Jednání o nové k cíli nevedla. Prohlášení Ferrari zdůrazňuje, že šlo o společné rozhodnutí týmu a jezdce.

„Nebylo to snadné, Sebastian je skvělý jako jezdec i jako člověk, ale obě strany cítí, že takhle je to nejlepší,“ uvedl stájový principál Mattia Binotto a vyzdvihl Vettelovy úspěchy v pěti ročnících působení v jeho týmu. Připomněl, že Němec je se 14 vítězstvími třetím nejúspěšnějším jezdcem Ferrari. „Abyste dosáhli nejlepších výsledků, musíte pracovat v dokonalé harmonii. Já a tým jsme došli k závěru, že už to mezi námi tak není,“ komentoval svůj odchod Vettel.

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel se nedohodl na nové smlouvě s Ferrari a po sezoně v italské stáji po šesti letech skončí.







Má se za to, že v Maranellu mu nabídli jednoletý kontrakt s opcí na další rok, ovšem za méně peněz, než byl zvyklý. Podle spekulací italských médií by měl brát přibližně stejně jako jeho mnohem mladší a daleko méně zkušený týmový kolega.

„Finanční záležitosti nehrály v našem společném rozhodnutí roli. Takhle já neuvažuju a nikdy nebudu,“ popřel Vettel, že by jednání o nové smlouvě ztroskotalo na penězích. Je ale velmi pravděpodobné, že preferoval delší kontrakt. „Vím, že jsem jedním z nejzkušenějších jezdců v F1, ale nejsem nejstarší,“ nechal se slyšet začátkem roku.

Vettel může i skončit, nahradí ho Sainz jr.

Vettelova budoucnost je nyní nejasná, prestižní kokpity jsou obsazeny a majitele čtyř mistrovských titulů budou těžko bavit boje ve středu pole. Němec je navíc rodinný typ, v červenci mu bude třiatřicet, s manželkou vychovává dvě malé dcerky.

V době karantény si možná uvědomil, že existuje i jiný život, než jaký znal od klukovských let, kdy začínal závodit v motokárách. „Posledních pár měsíců přivedlo mnoho z nás k uvědomění si, jaké jsou v životě naše priority,“ naznačil v rámci včerejšího prohlášení, že konec kariéry není vyloučenou variantou.

Přestože společná cesta ještě nedošla na úplný konec, už teď se s Vettelem rozloučil Leclerc. „Bylo mi obrovskou ctí být tvým týmovým kolegou. Na trati to mezi námi bylo někdy napínavé, někdy skvělé a někdy to neskončilo tak, jak jsme oba chtěli. Ale vždycky v tom byl respekt, i když to tak zvenku vždycky nevypadalo,“ napsal monacký jezdec na svém účtu na Twitteru.

S kým utvoří dvojici v příští sezoně, to je teď největší otázka. Šestinásobný šampion Lewis Hamilton dal jasně najevo, že chce zůstat u Mercedesu, a tak se nejhlasitěji zmiňuje jméno Španěla Carlose Sainze juniora. Ten už je podle německých médií s Ferrari domluvený na smlouvě, jeho angažmá má být stvrzeno v nejbližších dnech, možná i hodinách.

Nesplní se tak přání fanoušků, kteří by rádi viděli návrat Fernanda Alonsa nebo Kimiho Räikkönena, posledního muže, který do Maranella přivezl titul. Mluvilo se dokonce i o Micku Schumacherovi, jedenadvacetiletém synovi legendárního otce, který pro vzpínajícího se koníka vybojoval pět titulů. To je však zatím spíš přání z říše snů...