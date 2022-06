Monopost: Rychlé a nespolehlivé Ferrari? Titul je v ohrožení

Zbrusu nová pravidla, staré dobré Ferrari. Tak vypadal začátek sezony 2022. Během pěti závodů ovšem došlo v jezdeckém šampionátu k zásadnímu obratu o 82 bodů a ikonická stáj z Maranella se začíná trochu hledat. Co musí Ferrari udělat, aby se dostalo zpátky na koně? Po třech letech se Formule 1 vrací do Montrealu, komu bude již šestý městský okruh sezony sedět nejvíce? A jaká byla premiéra Safety Caru v královně motorsportu? To vše v novém pořadu a podcastu iSport TV Monopost.