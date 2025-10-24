Legendární golfista Nicklaus: Miliarda za demenci!
Soudil se s firmou, kterou sám založil. A vyhrál! Legendární golfista Jack Nicklaus (85) dostane odškodnění přesahující miliardu korun.
Vadilo mu totiž, že společnost Nicklaus Companies (jíž v roce 2007 prodal bankovnímu magnátovi Milsteinovi) ho chtěla natlačit do saúdské golfové soutěže LIV.
Sám Nicklaus, ikona tradiční PGA Tour, se ale šejkům nechtěl jakkoliv zaprodat, a tak o něm jeho bývalí partneři začali rozhlašovat, že trpí demencí a že už o sobě nemůže rozhodovat. „Těmito nepravdami ho vystavili obřímu ponížení a sáhli mu na důstojnost!“ zastala se porota světového rekordmana.
Témata: blesksport, Jack Nicklaus, golfista, PGA Tour