Další ťafka pro bijce Muradova: Soud potvrdil, že je v Česku nelegálně! Musí se vystěhovat! Svatba jen naoko?!
roubili do světa, jak moc se těší, až budou svoji! Jenže k žádné oficiální svatbě mezi uzbeckým zápasníkem MMA Machmudem Muradovem (35) žijícím v Praze a účastnicí Love Islandu Sabinou Karáskovou (25) podle všeho nedošlo...
Proč? Muradovovi, označovanému za hrozbu pro bezpečnost státu z důvodu úzkých vazeb na balkánskou mafii, ministerstvo loni v květnu poněkolikáté zamítlo udělit povolení k přechodnému pobytu v Česku. Bijec proti tomu podal žalobu, odvolací soud ji však před pár dny, začátkem října, smetl ze stolu. Bude tak ze země vyhoštěn!
„Řízení o správním vyhoštění by mělo být zahájeno neprodleně poté, kdy by byl pro to zjištěn jakýkoli zákonný důvod,“ sdělila Českému rozhlasu mluvčí vnitra Hana Malá.
Obhajoba rodinou
„Na území České republiky má plně vytvořené rodinné vazby. Je potřeba ho považovat za rodinného příslušníka občana Evropské unie. Jednak tedy proto, že je otcem nezletilého občana ČR, a dále, že má na českém území partnerku, s níž sdílí domácnost,“ hájil svého klienta advokát Petr Václavek. Muradov má z předchozího vztahu s českou zpěvačkou Monikou Bagárovou dceru Rumiu.
Reakce Oktagonu
|V organizaci Oktagon, pod jejíž hlavičkou v létě porazil na turnaji v Edenu Patrika Kincla, aktuálně není Muradov veden na žádné tzv. turnajové kartě. „Budeme respektovat závěry příslušných orgánů. Jde o záležitost soukromého charakteru, která nijak nesouvisí s činností organizace, proto ji nebudeme dále komentovat,“ reagoval na dotaz Blesku mluvčí Oktagonu Jan Vavřík.
Nemá potvrzení
A teď zpět k veselce s láskou Sabinou. Ta byla naplánována na 26. září a podle informací Blesku ceremonie skutečně proběhla. Jenže na rozdíl od předsvatebních příprav, kterými se nevěsta chlubila na sociálních sítích, ze svatby dosud zamilovaný pár nezveřejnil ani snímek, ani jeden nenosí prstýnek a Muradov na přímý dotaz odpověděl vyhýbavě.
„Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat,“ řekl pro eXtra.cz. S velkou pravděpodobností proto, že veselka, na niž dokonce z Uzbekistánu přicestovala Machova maminka, byla jen naoko a papírově neplatná. Platí totiž, že snoubenec, který je cizincem, podle § 35 odst. 3 zákona o matrikách předkládá matričnímu úřadu před uzavřením manželství nebo vznikem partnerství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky.
Takové potvrzení se dokládá na poslední chvíli, nesmí být totiž starší sedmi pracovních dnů. A Muradov ho podle všeho nemohl dostat. „Pokud předložil platné doklady, svatba je platná, pokud ty doklady předložil a nebyly už platné, tak se mohl dopustit trestného činu a svatba by nebyla platná,“ konstatuje právník Jan Černý. Muradova se redakce Blesku snažila kontaktovat, telefon ale nezvedl a do uzávěrky vydání neodpověděl ani na SMS zprávu.