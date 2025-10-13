Legendární golfista Tiger Woods (49) musel zase pod kudlu: Patnáctý řez!
Anestetik už do něj lékaři nacpali tolik, že by to skolilo i nosorožce tuponosého jižního. Slavný golfista Tiger Woods (49) prodělal už 15 operací! Při té poslední mu teď měnili ploténku.
"Testy ukázaly, že mám zhroucenou ploténku, fragmenty ploténky a narušený páteřní kanál. Včera jsem se rozhodl pro výměnu ploténky a už teď vím, že jsem udělal dobře pro své zdraví a svá záda," napsal Woods po páteční operaci v New Yorku.
Výměna ploténky je posledním z množství zákroků, které musel Woods za poslední desetiletí podstoupit kvůli problémů se zády, koleny či kotníkem. V březnu se podrobil operaci přetržené Achillovy šlachy a od té doby nehrál. Zatím není jasné, kdy a zda vůbec se ještě k turnajům vrátí.
První operaci zad podstoupil Woods už v roce 2014. Od roku 2021, kdy přežil vážnou autonehodu, při níž málem přišel o pravou nohu, odehrál Woods jen 15 oficiálních turnajů. Řadu z nich kvůli zdravotním problémům nedokončil.
Záda
|březen 2014
|skřípnutý nerv
|září 2015
|vyhřezlá ploténka
|říjen 2015
|zmírnění bolesti
|duben 2017
|poškozená ploténka
|leden 2021
|odstranění úlomku ploténky
|září 2024
|operace bederní páteře
|říjen 2025
|výměna ploténky
Pravý bérec
|duben 2021
|otevřená zlomenina holenní i lýtkové kosti
Levé koleno
|prosinec 1994
|vyříznutí dvou nezhoubných nádorů
|prosinec 2002
|odstranění cyst
|duben 2008
|čištění chrupavky
|červen 2008
|rekonstrukce křížového vazu
|srpen 2019
|čištění chrupavky
Levá achilovka
|březen 2025
|přetržená šlacha