Legendární golfista Tiger Woods (49) musel zase pod kudlu: Patnáctý řez!

Autor: rau
Má za sebou již 15. operaci!
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods
Tiger Woods potvrdil vztah s Vanessou Trumpovou.
Tiger Woods potvrdil vztah s Vanessou Trumpovou.

Anestetik už do něj lékaři nacpali tolik, že by to skolilo i nosorožce tuponosého jižního. Slavný golfista Tiger Woods (49) prodělal už 15 operací! Při té poslední mu teď měnili ploténku. 

"Testy ukázaly, že mám zhroucenou ploténku, fragmenty ploténky a narušený páteřní kanál. Včera jsem se rozhodl pro výměnu ploténky a už teď vím, že jsem udělal dobře pro své zdraví a svá záda," napsal Woods po páteční operaci v New Yorku.

Výměna ploténky je posledním z množství zákroků, které musel Woods za poslední desetiletí podstoupit kvůli problémů se zády, koleny či kotníkem. V březnu se podrobil operaci přetržené Achillovy šlachy a od té doby nehrál. Zatím není jasné, kdy a zda vůbec se ještě k turnajům vrátí.

První operaci zad podstoupil Woods už v roce 2014. Od roku 2021, kdy přežil vážnou autonehodu, při níž málem přišel o pravou nohu, odehrál Woods jen 15 oficiálních turnajů. Řadu z nich kvůli zdravotním problémům nedokončil.

Záda

březen 2014skřípnutý nerv
září 2015vyhřezlá ploténka
říjen 2015zmírnění bolesti
duben 2017poškozená ploténka
leden 2021odstranění úlomku ploténky
září 2024operace bederní páteře
říjen 2025výměna ploténky

 

Pravý bérec

duben 2021otevřená zlomenina holenní i lýtkové kosti

 

Levé koleno

prosinec 1994vyříznutí dvou nezhoubných nádorů
prosinec 2002odstranění cyst
duben 2008čištění chrupavky
červen 2008rekonstrukce křížového vazu
srpen 2019čištění chrupavky

 

Levá achilovka

březen 2025přetržená šlacha

 

Slavný golfista Tiger Woods
Slavný golfista Tiger Woods

 

Témata:  zraněníoperaceblesksportTiger Woodsgolfista

Související články



Články odjinud