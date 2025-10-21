Předplatné

Varaďa vs. Pardubice, soud (nejen) o 11,6 milionu. Nejistá je situace okolo pokuty

Trenér Václav Varaďa stále pokračuje v soudním sporu s Pardubicemi
Trenér Václav Varaďa stále pokračuje v soudním sporu s PardubicemiZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Tipsport extraliga
Spor mezi hokejovým klubem Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou bude řešit mediátor. Obě strany se na tom shodly při dnešním jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po klubu odstupné 11,6 milionu korun za předčasné ukončení smlouvy, omluvu v médiích a pokutu za negativní vyjádření o jeho osobě.

Trenér v květnu 2023 podepsal s Pardubicemi smlouvu na pět let, v lednu 2024 ale předčasně skončil. Klub jeho odvolání odůvodnil nedostatečnou péčí o klubovou mládež i trenéry B-týmu, nespoluprací s realizačním týmem a skautem či nepodáváním přesných informací členům představenstva. Majitel klubu Petr Dědek také nebyl spokojen s tím, jak podle něj trenér komunikoval a narušoval atmosféru v kabině.

Varaďa podal žalobu s nárokem na ochranu osobnosti a požadoval náhradu nemajetkové újmy a omluvu. Okresní soud mu původně odstupné přiznal, odvolací krajský soud mu vloni v říjnu věc vrátil k novému projednání.

Nyní se hledá mediátor sporu

Předsedkyně senátu Okresního soudu Jitka Nováková se dnes snažila obě strany přivést jednání o smíru. Vyložila jim předběžný názor soudu, podle nějž každé právní jednání podléhá výkladu, tedy i ukončení smlouvy, a je nutné se jím zabývat.

Nejistá je situace ohledně smluvní pokuty za negativní vyjádření, kde sice zřejmě k porušení práva došlo, ale asi ne v takové míře, jak si žalobce představuje. Vše by mohlo skončit jen s omluvou, která musí být přiměřená formou i obsahem, jinak by ji soud mohl zamítnout.

Obě strany sporu dnes souhlasily s tím, že se pokusí nalézt kompromis s pomocí mediátora. Již dříve se podle svých prohlášení snažily dojít ke smíru, ale bez úspěchu. Soud určil desetidenní lhůtu, aby mu klub a Varaďa oznámili, kterého mediátora společně vybrali. Pokud by se to nestalo, určil by mediátora sám. Další jednání soudu předsedkyně odročila na neurčito.

