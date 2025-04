Golfista McIlroy jako šestý v historii zkompletoval Grand Slam: Nejlepší den kariéry

„Tohle je nejlepší den mé kariéry. Splnily se mi všechny sny,“ uvedl McIlroy, jenž vyhrál všechny čtyři majory jako šestý golfista historie. „Jsem tu posedmnácté. Už jsem si říkal, zda někdy nadejde můj čas,“ uvedl rodák ze severoirského Holywoodu poté, co si oblékl slavné zelené sako.

Předchozí čtyři tituly na majorech získal McIlroy v letech 2011-2014, na další tedy čekal více než deset let. „Vzhledem k tomu, že jsem sem tak dlouho jezdil s tíhou Grand Slamu na bedrech, vůbec netuším, o čem se tady budeme bavit příští rok,“ žertoval šťastný vítěz.

Do nedělního závěrečného kola vstupoval McIlroy ve vedení. Zahrál v něm ale svůj nejhorší výsledek, jednu ránu nad normu hřiště, a Rose, který naopak předvedl výborných -6, se na něj dotáhl. McIlroy si mohl přece jen zajistit výhru bez rozstřelu, ale jeho putt na poslední jamce těsně minul cíl. Do play off tak šli oba Britové s jedenácti údery pod par.

Na první dodatečné jamce pak McIlroy zahrál birdie a mohl slavit. „Tenhle den byl jako na horské dráze. Jsem nadšený, že jsem z toho na konci týdne vyšel jako vítěz,“ uvedl golfista, jenž získal šek na 4,2 milionu dolarů z dvacetimilionové dotace.

Rose byl na Masters druhý už potřetí v kariéře a podruhé v Augustě prohrál play off, poprvé v roce 2017 se Španělem Sergiem Garcíou. Třetí skončil Američan Patrick Read s odstupem dvou ran.