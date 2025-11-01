Potrestaný pastor Alves: Smlouva s bohem!

Z fotbalisty Deniho Alvese je pastor.
Dani Alves čeká na vynesení rozsudku
Dani Alves s bývalou manželkou
Alves nad biblí.
Káže vášnivě.
Káže vášnivě.

Vloni v únoru šel Dani Alves (42) do basy coby vyvrhel, jenž znásilnil dívku ve španělském baru!

Po 14 měsících v cele, kdy ho soud pro nedostatek důkazů obvinění zbavil, vyšel člověk čistý jako lilie. Dnes je slavný čutálista pastorem. Nedávno se dokonce poprvé veřejně objevil na evangelické bohoslužbě v Gironě, kde měl kázání.

„Musíte brát boží věci vážně. Jsem toho důkazem. Uzavřel jsem smlouvu s bohem,“ vyprávěl poučen rozmarným životem.

