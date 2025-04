Vstoupit do diskuse (

Krize nemá konce. Girona se nevzpamatovala ani na hřišti taktéž trápící se Osasuny, kde prohrála 1:2. Tým Ladislava Krejčího tak natáhl čekání na vítězství již na devět utkání. Od sestupových příček jej dělí pouhých pět bodů. „Musíme se společnými silami z této šlamastyky dostat. Věřím, že to dokážeme. Nejsme zlomený tým,“ neztrácí víru trenér Míchel. Gironu čeká ještě sedm nervydrásajících kol.

Dvaadvacáté kolo bylo pro oba celky magické. Právě začátkem února dokázaly Osasuna i Girona zvítězit, načež u obou následovala série osmi duelů bez vítězství. Girona během ní získala tři body, Osasuna dokázala zremizovat o dva zápasy více. Vzájemný souboj byl díky tomu pro oba týmy nesmírně důležitý. Vítězství zaručovalo odpoutání od blížícího se pásma sestupu a navrácení pohody. Po obětavém výkonu byla odměněna domácí Osasuna.

„Toto vítězství nám dodá ohromnou dávku klidu. Dlouho jsme na to čekali a je to skvělý pocit. Notně nás to přibližuje našemu cíli zachránit se v soutěži,“ bylo na trenérovi vítězů, Vicente Morenovi, vidět, jak moc důležitý zisk tří bodů byl.

Osasunu za ním nasměroval Ante Budimir. Třiatřicetiletý Chorvat potvrdil roli hlavní hvězdy týmu a pěknou hlavičkou jen dokázal, proč je třetím nejlepším střelcem LaLigy.

„Pracovali jsme na bránění centrů a stejně po jednom dostaneme gól. Musíme do sebe dostat, že každá situace může rozhodnout. Musíme se soustředit na každičký detail,“ zlobil se Míchel.

Jeho tým taktéž srážela neschopnost pohlídat si ofsajdové postavení. Takto byl Gironě ještě za nerozhodného stavu odvolán zásah Arnauta Danjumy a po úvodní trefě duelu i možné srovnání z kopačky Cristhiana Stuaniho.

„S tím se nedá nic dělat, ale to, co předvádíme defenzivně, je nepřijatelné. V druhé polovině sezony jsme neudrželi ani jedno čisté konto. To prostě nejde,“ nelíbí se Míchelovi obranné fungování týmu.

Tvrdý boj o udržení

Do druhé inkasované branky byl namočený i Ladislav Krejčí. Právě od něj se odpoutal Budimir, jenž přiťuknul míč Pablu Ibánězovi, který jej z vápna umístil přesně k tyči.

„Jednoduše nemůžeme inkasovat po autovém vhazování,“ kroutil hlavou trenér Girony.

Od českého stopera to byl jeden ze slabších výkonů. Nic to však nemění na faktu, že v celém ročníku patří jednoznačně k tomu nejlepšímu, co Girona nabízí.

Její bolest alespoň částečně zmírnil v úplném závěru Yaser Asprilla. Jedovka jednadvacetiletého Kolumbijce z pořádné dálky si našla cestu do sítě. Na druhou trefu už katalánský celek neměl prostor.

„Udělali jsme chyby a zaslouženě jsme prohráli. Na druhou stranu jsme předvedli řadu dobrých věcí. Na míči jsme dominovali. Nefungoval nám úplně přechod do útoku, ale Osasuna se většinu zápasu jen bránila,“ zhodnotil Míchel průběh utkání.

Hlavním tématem je však již devět utkání trvající čekání na vítězství. V posledních deseti kolech získala Girona třetí nejmenší počet bodů a vzhledem k dalším výsledkům je nyní už pouze pět bodů nad osmnáctou příčkou znamenající sestup.

„Kdybych viděl tým na dně, tak bych měl obavy, ale tak to není. Stále věříme, že dokážeme porazit kohokoliv, a proto vím, že se společnými silami z této situace dostaneme. Jsem si naprosto jistý,“ nepropadá Míchel panice.

Příští týden však Girona přivítá Betis, jenž je po Barceloně týmem s nejlepší formou v celé LaLize.

Výsledky Girony od posledního vítězství 8. února Bilbao - Girona 3:0 14. února Girona - Getafe 1:2 23. února Real Madrid - Girona 2:0 1. března Girona - Celta Vigo 2:2 10. března Espanyol - Girona 1:1 15. března Girona - Valencia 1:1 30. března Barcelona - Girona 4:1 5. dubna Girona - Alavés 0:1 13. dubna Osasuna - Girona 2:1

Zbylý program Girony 32. kolo Girona - Betis 33. kolo Leganés - Girona 34. kolo Girona - Mallorca 35. kolo Girona - Villareal 36. kolo Valladolid - Girona 37. kolo Real Sociedad - Girona 38. kolo Girona - Atlético Madrid