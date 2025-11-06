Nedvěd maká jako »Votrok«: Pavle, nemáš toho už moc?!

Autor: vav
Pavel Nedvěd čelí jednomu z&nbsp;nejtěžších úkolů ve své fotbalové kariéře, vybrat trenéra pro českou reprezentaci
Nedvěd vyjednává nového trenéra nároďáku
Do Říma s Plzní odletěli manažer reprezentace Pavel Nedvěd, kouč Martin Hyský, asistent Marek Bakoš, majitel klubu Adolf Šádek a primátor města Roman Zarzycký
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Utkání Česka s Chorvatskem sledoval i manažer reprezentací Pavel Nedvěd
Dara Rolins se partnera zastává.
Dara Rolins a Pavel Nedvěd s přáteli
Dara Rolins a Pavel Nedvěd
Je generálním manažerem reprezentací s odpovědností za »áčko« i »lvíčata«. Teď aby makal Pavel Nedvěd (53) jako »Votrok« za dalším stolem, tentokrát ve fotbalovém klubu z Hradce Králové.

Držiteli Zlatého míče z roku 2003 po jednání zastupitelstva města o prodeji 89 % akcií klubu, kterého se s omluvou neúčastnil, spadla do klína další odpovědnost – většinový spolumajitel. Jako by Nedvědovi nestačilo, že má hlavu v pejru z toho, koho bude muset vybrat po Ivanu Haškovi do role hlavní kouče nároďáku.

Stíhá také v Itálii stavět snové bydlení se snoubenkou Darou Rolins a zároveň má během dlouhých večerů čas i na jejich společné kamarádky. Nabízí se tedy otázka: „Nemá toho Pavel už moc?!“

Témata:  blesksportItálieIvan HašekPavel NedvědHradec KrálovéZlatý míčDara Rolins

