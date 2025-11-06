Nedvěd maká jako »Votrok«: Pavle, nemáš toho už moc?!
Je generálním manažerem reprezentací s odpovědností za »áčko« i »lvíčata«. Teď aby makal Pavel Nedvěd (53) jako »Votrok« za dalším stolem, tentokrát ve fotbalovém klubu z Hradce Králové.
Držiteli Zlatého míče z roku 2003 po jednání zastupitelstva města o prodeji 89 % akcií klubu, kterého se s omluvou neúčastnil, spadla do klína další odpovědnost – většinový spolumajitel. Jako by Nedvědovi nestačilo, že má hlavu v pejru z toho, koho bude muset vybrat po Ivanu Haškovi do role hlavní kouče nároďáku.
Stíhá také v Itálii stavět snové bydlení se snoubenkou Darou Rolins a zároveň má během dlouhých večerů čas i na jejich společné kamarádky. Nabízí se tedy otázka: „Nemá toho Pavel už moc?!“