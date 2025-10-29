Klinsmann k Nedvědovu nároďáku? Korejci ho prokleli a vyhnali: Bacha, nechodí do práce

Autor: nem
Bacha, nechodí do práce
Kdo povede Součkovu družinu?
Jürgen Klinsmann by pár žonglů zvládl
Klinsmann dostal vyhazov
Klinsmannovi se do práce moc chodit nechtělo
Šéfové ze Strahova vyjednávají nového trenéra reprezentace
Nedvěd vyjednává nového trenéra nároďáku
Jürgen Klinsmann (vpravo)
Jürgen Klinsmann
Jürgen Klinsmann v roce 1990 potopil Čechy
Jürgen Klinsmann
Jürgen Klinsmann by měl co naučit české reprezentanty
Jürgen Klinsmann s Oliverem Kahnem slavili titul v roce 1996 ve Wembley
Zleva Vladimír Coufal, Alex Král a Tomáš Souček na tréninku české reprezentace
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Dosavadní reprezentační asistent Jaroslav Köstl zřejmě dostane na starost listopadové zápasy národního týmu
Ivan Hašek skončil u fotbalové reprezentace.

Na svazu mocný manažer Nedvěd podle zahraničních médií mocně koketuje s Klinsmannem, aby vzal český nároďák. Tak to asi »generál« reprezentací Pavel ví do koho, do čeho a za kolik jde...

Jürgen Klinsmann (61)! Zvučné jméno? Tak určitě, jak říkají fotbalisté, ale bacha, taky trochu vyčpělé. Jihokorejci by po svých zkušenostech s německým koučem patrně použili české pořekadlo: „Navrch huj, vespod fuj.“ Instalovali ho k výběru země v únoru 2023 a za necelý rok mu ukázali dveře. Důvod? Chodil do práce jako do houslí!

Hráče do mančaftu »Asijských tygrů« nominoval podle jmen. Během prvních šesti měsíců strávil v metropoli Soulu jen 67 dnů, protože si hověl ve své haciendě v Kalifornii s americkou manželkou čínského původu Debbie. Nedělal by to u Součka a spol. taky tak?

Za ty prachy?

„Trenér Klinsmann neprokázal vůdčí schopnosti, které jsme od trenéra národního týmu očekávali, včetně vedení hry, vedení hráčů a pracovního přístupu.“ Tak láteřil prezident KFA (obdoba zdejší FAČR) Chung Mong-gyu, když Jürgena po blamáži v semifinále asijského šampionátu s outsiderem z Jordánska (0:2) vyhazoval.

On ho totiž Klinsmann se smlouvou do roku 2026 stál ranec peněz. Podle portálu spotrac.com bral v přepočtu 4,6 milionů korun měsíčně a jako odstupné mu Chung musel vysolit 173 »míčů«. Našly by se v kase na Strahově tyhle prachy? To asi ztuha…

Ve čtvrtfinále MS 1990 Klinsmann v zápase s Československem přifilmoval penaltu, díky které Němci vyhráli 1:0 a nakonec urvali titul.

 

Kdo povede Součkovu družinu?
Kdo povede Součkovu družinu?
Témata:  fotbalblesksportFotbalová asociace České republikySoulJürgen KlinsmannKalifornieJordánskoChung Mong-gyu

Související články



Články odjinud