Klinsmann k Nedvědovu nároďáku? Korejci ho prokleli a vyhnali: Bacha, nechodí do práce
Na svazu mocný manažer Nedvěd podle zahraničních médií mocně koketuje s Klinsmannem, aby vzal český nároďák. Tak to asi »generál« reprezentací Pavel ví do koho, do čeho a za kolik jde...
Jürgen Klinsmann (61)! Zvučné jméno? Tak určitě, jak říkají fotbalisté, ale bacha, taky trochu vyčpělé. Jihokorejci by po svých zkušenostech s německým koučem patrně použili české pořekadlo: „Navrch huj, vespod fuj.“ Instalovali ho k výběru země v únoru 2023 a za necelý rok mu ukázali dveře. Důvod? Chodil do práce jako do houslí!
Hráče do mančaftu »Asijských tygrů« nominoval podle jmen. Během prvních šesti měsíců strávil v metropoli Soulu jen 67 dnů, protože si hověl ve své haciendě v Kalifornii s americkou manželkou čínského původu Debbie. Nedělal by to u Součka a spol. taky tak?
Za ty prachy?
„Trenér Klinsmann neprokázal vůdčí schopnosti, které jsme od trenéra národního týmu očekávali, včetně vedení hry, vedení hráčů a pracovního přístupu.“ Tak láteřil prezident KFA (obdoba zdejší FAČR) Chung Mong-gyu, když Jürgena po blamáži v semifinále asijského šampionátu s outsiderem z Jordánska (0:2) vyhazoval.
On ho totiž Klinsmann se smlouvou do roku 2026 stál ranec peněz. Podle portálu spotrac.com bral v přepočtu 4,6 milionů korun měsíčně a jako odstupné mu Chung musel vysolit 173 »míčů«. Našly by se v kase na Strahově tyhle prachy? To asi ztuha…
|Ve čtvrtfinále MS 1990 Klinsmann v zápase s Československem přifilmoval penaltu, díky které Němci vyhráli 1:0 a nakonec urvali titul.