Je hotovo. Hradec mění majitele, klub kupuje firma kolem Nedvěda a Ulicha
Zastupitelé Hradce Králové dnes schválili prodej 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. Jejími spolumajiteli jsou bývalý reprezentant Pavel Nedvěd a podnikatelé Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk. Klub by investoři měli převzít do konce roku. Společnost Fotbal HK 1905 byla jediným zájemcem. Výsledek hlasování přivítaly desítky fotbalových fanoušků, kteří jednání zastupitelů provázeli skandováním na podporu prodeje.
Pro prodej klubu hlasovalo 24 z 33 přítomných zastupitelů, žádný nebyl proti, pět se zdrželo a čtyři nehlasovali. Čtyři zastupitelé z celkových 37 nebyli přítomni.
Strategický partner by měl podle radnice přinést rozvoj hradeckého fotbalu, který by samo město zajistit nedokázalo. Městu by měly klesnout platby do klubu. Cílem klubu pod investorem by mělo být umístění v první lize do šestého místa a účast v evropských pohárech.
Firma Fotbal HK 1905 za 89 procent akcií zaplatí 50,172 milionu korun. Suma zahrnuje i 10,172 milionu, které má klub na účtu nerozděleného zisku. Zastupitelé schválili i akcionářskou smlouvu a další transakční dokumentaci zakotvující systém, jak se nový většinový majitel a město budou podílet na budoucím chodu a financování klubu.
Prodej nepodpořilo hradeckého opoziční hnutí ANO. Vztah města a investora označilo za nevyvážený. „Nedá se to nazvat prodejem klubu, ale darováním klubu,“ uvedl poslanec a místopředseda zastupitelů ANO Denis Doksanský. Zastupitelé ANO nicméně uvedli, že věří v úspěch pod novým majitelem.
Hradec Králové se podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) zbaví většiny provozních nákladů na klub a sportoviště. V následujících pěti letech by tak mohlo město podle odhadu ušetřit až 229 milionů korun.
Článek pokračuje pod grafikou
Město od klubu získá příjem z pachtovného za pronajatá sportoviště, které bude postupně růst až na 17,5 milionu korun ročně. Dotace města na mládež, ženský fotbal a infrastrukturu by v prvních čtyřech sezonách měla činit 58,5 milionu korun ročně, pak by se měla snížit na 48 milionů. Pro letošní sezonu má klub od města dotaci 69 milionů korun.
„Čisté zatížení městského rozpočtu by mělo být v sezoně 2030/31 zhruba mezi 28 a 32,5 miliony korun,“ uvedla primátorka. Investor by měl zajistit udržení příjmu klubu nejméně na 180 milionech korun ročně. Pokud by příjmy byly nižší, bude je investor muset dorovnat.
Proces prodeje radnice zahájila na podzim 2023. Výběrové řízení na majoritního vlastníka město vypsalo loni 23. prosince a přihlásili se dva zájemci. Předběžnou nabídku do 2. dubna podal jen Fotbal HK 1905. Druhý zájemce, kterým byla podle deníku Sport americká firma Blue Crow Sports Group, nabídku nepodal. Od dubna strany jednaly o smluvní dokumentaci na více než deseti setkáních.
Prodej se netýká sportovišť včetně malšovického arény, kterou město s nákladem téměř 800 milionů korun otevřelo v srpnu 2023. Stadion bude nadále ve vlastnictví města a jeho provoz bude dál na základě pachtu v rukou klubu.
Město se klub pokusilo prodat již v roce 2017. O vstup se tehdy ucházeli Ivo Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů, dále skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a společnost Koncedo. Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou. Zastupitelé ale Ulichův vstup do klubu nakonec odmítli, podnikateli navržená smlouva byla podle nich pro město nevýhodná.
Téměř všechny prvoligové kluby v Česku mají soukromého majitele. Výjimkou je kromě Hradce Králové ještě Karviná. Tamější tým vlastní spolek, který vznikl v roce 2003 sloučením všech karvinských fotbalových klubů. "Fotbalový klub Karviná tak není městským klubem v pravém slova smyslu - město jej nevlastní ani neřídí," uvedla dnes mluvčí magistrátu Monika Danková. Město podle ní klub podporuje především proto, že jde o tradiční sportovní značku, která reprezentuje město na nejvyšší úrovni českého fotbalu, a zároveň se věnuje práci s dětmi a mládeží.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu