Noví majitelé Hradce: miliardář Tomek, Nedvěd s Ulichem i bývalý obchodní ředitel Slavie
Pětice mužů tvoří společnost Fotbal HK 1905, která od úterního podvečera vlastní 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Fotbaloví fanoušci nejlépe znají Pavla Nedvěda, zajímavé životní příběhy ale mají i ostatní. Kdo jsou noví majitelé „Votroků“?
Ondřej Tomek (51)
Ivo Ulich (51)
Pavel Nedvěd (53)
Radek Šenk (48)
Pavel Rejchrt (57)
Bývalý reprezentant v judu. Jeden ze čtyř zakladatelů Finep Holding, developerské společnosti. Stál za projektem v Mongolsku, kde firma vystavěla část města Erdenet.
Spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt • ČTK