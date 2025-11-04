Předplatné

Noví majitelé Hradce: miliardář Tomek, Nedvěd s Ulichem i bývalý obchodní ředitel Slavie

Votroci vstupují do nové éry! Další miliardář v lize a složitý úkol hned na startu. Jakou roli bude mít v Hradci Nedvěd? • Zdroj: isport.tv
Spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt
Radek Šenk (vpravo) na snímku s Ivo Ulichem
Reprezentační manažer Pavel Nedvěd
Bývalý fotbalista Ivo Ulich
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Radek Šenk a Ondřej Tomek na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové
Jeden ze spolumajitelů fotbalového Hradce Králové Ondřej Tomek
Jiří Fejgl
Chance Liga
Pětice mužů tvoří společnost Fotbal HK 1905, která od úterního podvečera vlastní 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Fotbaloví fanoušci nejlépe znají Pavla Nedvěda, zajímavé životní příběhy ale mají i ostatní. Kdo jsou noví majitelé „Votroků“?

Ondřej Tomek (51)

Zakladatel portálu Centrum, nyní jeden z nejbohatších Čechů, podle časopisu Forbes má jmění 24,9 miliardy korun. Investor, který v Hradci vyrostl, milovník hokeje.

Jeden ze spolumajitelů fotbalového Hradce Králové Ondřej TomekJeden ze spolumajitelů fotbalového Hradce Králové Ondřej Tomek • ČTK / David Taneček

Ivo Ulich (51)

Bývalý reprezentant, který si zahrál za Hradec, Slavii i Mönchengladbach v bundeslize, měl zájem už v roce 2017. Tehdy se s městem nedohodl, přesto se do akce pustil znovu.

Bývalý fotbalista Ivo UlichBývalý fotbalista Ivo Ulich • ČTK

Pavel Nedvěd (53)

Držitel Zlatého míče, aktuálně šéf reprezentací na asociaci. Do skupiny se dostal díky kamarádství s Ulichem, dříve si myslel i na výkonnou funkci v klubu.

Reprezentační manažer Pavel NedvědReprezentační manažer Pavel Nedvěd • ČTK / Michal Krumphanzl

Radek Šenk (48)

S Ivo Ulichem spolupracuje na koupi hradeckého klubu už od roku 2017. Ke sportu má úzký vztah, k fotbalu obzvlášť, v minulé dekádě byl obchodním ředitelem Slavie.

Radek Šenk (vpravo) na snímku s Ivo UlichemRadek Šenk (vpravo) na snímku s Ivo Ulichem • ČTK

Pavel Rejchrt (57)

Bývalý reprezentant v judu. Jeden ze čtyř zakladatelů Finep Holding, developerské společnosti. Stál za projektem v Mongolsku, kde firma vystavěla část města Erdenet.

Spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt Spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt • ČTK

