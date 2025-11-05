Předplatné

Votroci vstupují do nové éry! Složitý úkol hned na startu. Jakou roli bude mít Nedvěd?

Votroci vstupují do nové éry! Další miliardář v lize a složitý úkol hned na startu. Jakou roli bude mít v Hradci Nedvěd? • Zdroj: isport.tv
Jeden ze spolumajitelů fotbalového Hradce Králové Ondřej Tomek
Pohled na hradecký stadion při večerním duelu domácích s Teplicemi
Společnost Fotbal HK 1905, jejíž spolumajiteli jsou podnikatelé Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt, Radek Šenk a bývalý reprezentant Pavel Nedvěd, dotáhla do úspěšného konce téměř dvouleté vyjednávání s městem a stala se vlastníkem 89 procent akcií ve fotbalovém Hradci Králové.

„Nic lepšího se Hradci asi nemohlo stát,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar. S kolegou Jiřím Fejglem se shodují na tom, že jejich první krok, bude vyřešit pozici sportovního ředitele, kterou v minulých týdnech opustil Jiří Sabou.

  • Jaké jsou ambice Ondřeje Tomka?
  • Jak se bude Hradec chovat v zimním přestupovém období?
  • Jaká bude role Pavla Nedvěda?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

