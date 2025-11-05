Votroci vstupují do nové éry! Složitý úkol hned na startu. Jakou roli bude mít Nedvěd?
Společnost Fotbal HK 1905, jejíž spolumajiteli jsou podnikatelé Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt, Radek Šenk a bývalý reprezentant Pavel Nedvěd, dotáhla do úspěšného konce téměř dvouleté vyjednávání s městem a stala se vlastníkem 89 procent akcií ve fotbalovém Hradci Králové.
„Nic lepšího se Hradci asi nemohlo stát,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar. S kolegou Jiřím Fejglem se shodují na tom, že jejich první krok, bude vyřešit pozici sportovního ředitele, kterou v minulých týdnech opustil Jiří Sabou.
- Jaké jsou ambice Ondřeje Tomka?
- Jak se bude Hradec chovat v zimním přestupovém období?
- Jaká bude role Pavla Nedvěda?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu