Tomek poprvé promluvil o vstupu do hradeckého klubu: Vracím se domů. Město šlo na hranu
Je rád v ústraní, v zákrytu. Tentokrát však promluvil, deníku Sport a webu iSport poskytl exkluzivní rozhovor. Příležitost se přímo nabízela, jako jeden z nových majitelů černobílého klubu se vlastně vrací domů, do Hradce Králové. Ondřej Tomek, další miliardář mířící do fotbalové ligy, popisuje, proč z jeho pohledu jednání drhla, jaké má plány a zda udrží odstup, což se mu v investičním byznysu daří.
S Ivo Ulichem, bývalým reprezentantem, který v Hradci začal velkou kariéru, byli trochu jako bratři v triku. Natáhli modré obleky, vyrazili na úterní jednání zastupitelstva, které přikleplo jejich skupině místní klub.
Společnost Fotbal HK 1905 se stala novým majitelem Votroků. Miliardář Ondřej Tomek se pak fotil s fanoušky v Adalbertinu, vystoupil z bubliny, kterou si léta buduje. Pohltí ho fotbal? „Už jste se mě na to ptal mnohokrát. Věřím, že udržím odstup, ale…“ říká v prvním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Opravdu?
„Pořád si myslím, že ano, není to tolik odlišné od jiného byznysu. Obchoduju na kapitálových trzích, tam je také potřeba odstup. Ale na druhou stranu musím říct, že jednání zastupitelstva byla emoční záležitost.“
Přišli fanoušci, že?
„Vidíte je, vidíte, že vás chtějí. Doteď jsem si myslel, že to pro mě nebude těžké, ale vnímám velký závazek, věc, kterou nechci prohrát. Takže i proto doufám, že se udržím na uzdě.“
Zvládnete to i u penalty proti Hradci v 94. minutě, jako se kopala v neděli na Bohemce?
„Ale dopadlo to dobře a věřím, že i s klubem to dopadne dobře.“
Hlasování zastupitelstva pro vás kladně skončilo. Veřejně vystupujete poprvé, vysvětlete, proč vlastně jdete do klubu?
„Jednak proto, že