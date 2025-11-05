Předplatné

Tomek poprvé promluvil o vstupu do hradeckého klubu: Vracím se domů. Město šlo na hranu

Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec KrálovéZdroj: ČTK / David Taneček
Jeden ze spolumajitelů fotbalového Hradce Králové Ondřej Tomek
Fotbalový klub Hradec Králové
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek a Ivo Ulich na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Radek Šenk a Ondřej Tomek na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Radek Šenk, Ondřej Tomek a Ivo Ulich na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové
Hradečtí fotbalisté se radují z gólu Václava Pilaře, který v 50. minutě poslal hosty podruhé do vedení
9
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Je rád v ústraní, v zákrytu. Tentokrát však promluvil, deníku Sport a webu iSport poskytl exkluzivní rozhovor. Příležitost se přímo nabízela, jako jeden z nových majitelů černobílého klubu se vlastně vrací domů, do Hradce Králové. Ondřej Tomek, další miliardář mířící do fotbalové ligy, popisuje, proč z jeho pohledu jednání drhla, jaké má plány a zda udrží odstup, což se mu v investičním byznysu daří.

S Ivo Ulichem, bývalým reprezentantem, který v Hradci začal velkou kariéru, byli trochu jako bratři v triku. Natáhli modré obleky, vyrazili na úterní jednání zastupitelstva, které přikleplo jejich skupině místní klub.

Společnost Fotbal HK 1905 se stala novým majitelem Votroků. Miliardář Ondřej Tomek se pak fotil s fanoušky v Adalbertinu, vystoupil z bubliny, kterou si léta buduje. Pohltí ho fotbal? „Už jste se mě na to ptal mnohokrát. Věřím, že udržím odstup, ale…“ říká v prvním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Opravdu?
„Pořád si myslím, že ano, není to tolik odlišné od jiného byznysu. Obchoduju na kapitálových trzích, tam je také potřeba odstup. Ale na druhou stranu musím říct, že jednání zastupitelstva byla emoční záležitost.“

Přišli fanoušci, že?
„Vidíte je, vidíte, že vás chtějí. Doteď jsem si myslel, že to pro mě nebude těžké, ale vnímám velký závazek, věc, kterou nechci prohrát. Takže i proto doufám, že se udržím na uzdě.“

Zvládnete to i u penalty proti Hradci v 94. minutě, jako se kopala v neděli na Bohemce?
„Ale dopadlo to dobře a věřím, že i s klubem to dopadne dobře.“

Hlasování zastupitelstva pro vás kladně skončilo. Veřejně vystupujete poprvé, vysvětlete, proč vlastně jdete do klubu?
„Jednak proto, že

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů