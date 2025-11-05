Čtyřicetiletý Ronaldo mluvil o konci kariéry. Jak to má s auty? Pobavil, když je neuměl spočítat
Hvězdný Cristiano Ronaldo prohlásil, že už brzy ukončí hráčskou kariéru, aby mohl trávit více času s rodinou. Čtyřicetiletý portugalský fotbalista v rozhovoru pro talk show moderátora Pierse Morgana zároveň připustil, že to pro něho bude nesmírně těžké rozhodnutí. Řešila se i jiná témata.
Útočník saúdskoarabského týmu an-Nasr je s 952 góly za kluby a reprezentaci nejlepším střelcem všech dob. V říjnu podle agentury Reuters uvedl, že před ukončením kariéry chce vstřelit 1000 branek.
U Morgana dostal pětinásobný držitel Zlatého míče otázku na konec kariéry znovu. „Bude to brzy,“ odpověděl. „Myslím, že na to budu připravený. Ale bude to hodně, hodně těžké. Adrenalinu, který zažíváte při vstřelení gólu, se nic nevyrovná,“ konstatoval.
Dodal, že na život po fotbale se začal připravovat už před nějakými 15 lety. „Všechno má svůj začátek a konec. Myslím, že budu schopný ten tlak ustát. Budu mít víc času na sebe, na rodinu, na výchovu dětí,“ řekl mistr Evropy z roku 2016.
Nejstarší z jeho pěti potomků je v 15 letech už mládežnickým fotbalovým reprezentantem.
Kromě toho sev rozhovoru rozebíralo datum svatby s přítelkyni Gorginou, ke které má dojít příští rok po mistrovství světa a došlo také na Ronaldovu sbírku aut. Fotbalový miliardář přiznal, že vlastně neví, kolik jich vlastní.
„Před třemi dny jsem koupil Bugatti, ale do své sbírku, nebudu ho řídit,“ popsal. Na naléhání pobaveného moderátora Morgana, aby řekl, jak rozsáhlá jeho sbírka je, nakonec odpověděl: „Kdybych si měl vsadit, bude jich 41, ale opravdu nevím.“