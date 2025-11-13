Kováč na premiéře série Zpátky na vrchol: Trpěl u debaklu

Autor: om
Trpěl u debaklu
Jan Nezmar na premiéře nového dokumentu Slovan Liberec: Zpátky na vrchol
Z premiéry nového dokumentu Slovan Liberec: Zpátky na vrchol
Fotbalisté Liberce v sezoně 2001/2002 vybojovali historický mistrovský titul
Trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč
Trenéři Radoslav Kováč (Liberrec) a Jindřich Trpišovský (Slavia)
Liberecký kouč Radoslav Kováč udiveně rozhazuje rukama směrem k čárovému sudímu
Zadumaný trenér Slovanu Radoslav Kováč
Hlavní trenér Liberce Radoslav Kováč

Seděl po boku manželky Kláry v pražském kině a znovu prožíval 13 měsíců starou hrůzu...

Radoslav Kováč (45) vyrazil včera na předpremiéru sportovní dokumentární série, která od zítra poběží na Oneplay, Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. Pustili mu zrovna 4. díl, který se točí kolem loňského derby s Jabloncem. Slovan prohrál drtivě 0:5.

„Těžký časy. Zapomenout na to nejde, ale hodně jsme si z toho vzali,“ povídal trenér Liberce Kováč. Kamery a mikrofony byly všude – ve VIPce, v kabinách i kancelářích. Štěstí, že jeden z dalších dílů mapuje pro změnu vítězný zápas proti Spartě.

Jan Nezmar na premiéře nového dokumentu Slovan Liberec: Zpátky na vrchol
Témata:  fotbalblesksportFC Slovan LiberecLiberecJablonec nad NisouRadoslav KováčOneplay

