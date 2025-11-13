Kováč na premiéře série Zpátky na vrchol: Trpěl u debaklu
Seděl po boku manželky Kláry v pražském kině a znovu prožíval 13 měsíců starou hrůzu...
Radoslav Kováč (45) vyrazil včera na předpremiéru sportovní dokumentární série, která od zítra poběží na Oneplay, Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. Pustili mu zrovna 4. díl, který se točí kolem loňského derby s Jabloncem. Slovan prohrál drtivě 0:5.
„Těžký časy. Zapomenout na to nejde, ale hodně jsme si z toho vzali,“ povídal trenér Liberce Kováč. Kamery a mikrofony byly všude – ve VIPce, v kabinách i kancelářích. Štěstí, že jeden z dalších dílů mapuje pro změnu vítězný zápas proti Spartě.
