Sváteční střelec a defenzivní rafan. Trefilo mě to, šťastný gól, říká Mikula
Běžela devětaosmdesátá minuta, atraktivní duel v Malšovické aréně se čím dál víc posouval k remízovému verdiktu. V tu chvíli ale na špici liberecké sestavy zůstal chlap, který tam neměl, co dělat. Jan Mikula poslechl instinkt a mohl řvát radostí. Jeho gólem Liberec složil žhavý Hradec 3:2. „Dědku, zasloužíš si to,“ gratuloval mu trenér Radoslav Kováč.
Dvacet minut po zápase přišel do tiskového centra Štěpán Hanuš, ředitel marketingu a obchodu s dotazem, koho si novináři přejí na tiskovou konferenci. Sám navrhl Ermina Mahmiče, podle deníku Sport nejlepšího muže zápasu. Dostalo se mu nesouhlasné odpovědi, žurnalisté se jednomyslně shodli na Janu Mikulovi. „Moc vám toho neřekne,“ usmál se Hanuš. O obránci Liberce se v branži ví, že není velký vypravěč. Mluví v pár větách, setkání s médii nevyhledává. V Hradci však ukázal přívětivou tvář. „Tohle byla Honzova nejdelší tiskovka,“ pobavil Hanuš.
Takže, jak třiatřicetiletý poctivec viděl rozhodující okamžik zápasu? „Bylo to po odehraném rohu, Petras (Petrášek) mě tam zahodil, proto jsem zůstal tak nahoře. Zkusil jsem jít na přední tyč, kde mě to trefilo. Byl to šťastný gól,“ skromně líčil klíčové vteřiny duelu. „Já si jen říkal, že musím obránce odtáhnout a najednou ke mně směřuje míč, chtěl jsem to jen protečovat. Nakonec to byl gól a my vyhráli.“
Mikula je především defenzivní rafan, na něhož je spolehnutí v každé situaci. V dobrých i zlých časech. Charakterní borec, co udělá vše pro tým. Ego nemá v jeho vnímání světa místo. Takového vojáka chce mít v šiku každý generál. „Kondičně a pohybově vypadá nejlíp za posledních pět let. Máme ho rádi, protože charakterově je úžasný,“ rozněžnil se Radoslav Kováč.
Gólový sezónní limit splněn
S Mikulou na startu sezony dost kýval. Usadil ho lavičku, přednost dostávali jiní. Kouč ale moc dobře věděl, že inventář Slovanu nebude dělat problémy. „Po třetím kole v Olomouci jsem mu říkal, ať je trpělivý a zůstane v nejvyšším tréninkovém nastavení, v náročnosti, intenzitě. Nakonec to zvládl,“ popisoval.
„Byl jsem v přípravě v blbý čas zraněný, navíc v létě přišli noví hráči. Musel jsem se do toho trochu dostat, kluci na mé pozici hráli dobře, takže trvalo, než jsem dostal šanci. Teď přišla řada na mě,“ vysvětloval sezonní příběh.
Poprvé skočil do děje v šestém kole ve Zlíně, pak nehrál proti Plzni, ale v Ostravě už byl znovu pevnou součástí základní sestavy. Stejně tak v remízové válce se Slavií, v Hradci Králové detektivku dokonce vyřešil. Jubilejním desátým gólem ligové kariéry ve 283. utkání. V průměru skóruje jednou za sezonu. Dá se říct, že na konci září má splněno. „Loni jsem dal taky jeden. Uvidíme, jak to bude teď. Ale o mě nejde, ať si góly dávají jiní, hlavně že budeme vyhrávat,“ upřímně odvětil.
Když v Hradci poslal balon do sítě a v emocích křičel na všechny strany, u postranní čáry se potkal i s Radoslavem Kováčem. „Dědku, zasloužíš si to,“ slyšel od nadšeného trenéra. „Bylo to ze srandy. Vždyť je mu teprve třiatřicet. On je spíš liberecký dědek, je tady deset let. Je věrný klubu, do týmu patří. Hlavně, ať mu vydrží zdraví.“
„Pravdou je, že máme mladý tým. S Tomášem Koubkem a Lukášem Masopustem jsme třicátníci. Ale snad ještě nejsme staří,“ s nadhledem reagoval Mikula.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu