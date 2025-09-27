Jdeme správným směrem, lebedil si Kováč po triumfu v Hradci. Proč řekl Mikulovi „dědku“?
Slovan v Hradci, který před týdnem svalil Spartu, ztrácel 0:1, pak 1:2. V druhém poločase ale zosnoval obrátku a bral tři body za triumf 3:2. Největší zpráva pro Liberec? Tým si konečně věří, je mentálně odolný. I když se věci nevyvíjely v jeho prospěch, pořád věřil v „gameplan“ Radoslava Kováče. „V srpnu bychom takový zápas neotočili. Věřím, že to klukům dodá ještě větší sílu,“ lebedil si kouč vítězů.
Dostat se z 1:2 na 3:2 není jen tak. Co za tím bylo?
„Zápas jsme začali dobře, bohužel jsme inkasovali ze standardky. Byl to laciný gól, ale síla Hradce je v tomto ohledu známá. My se na to chystali, určitě tomu šlo zabránit. Pak jsme rychle srovnali, zase nám to vrátilo vítr do plachet, měli jsme víc ze hry, ale dostali jsme gól na 2:1, když jsme udělali chybu v defenzivě. V poločase jsem cítil, že je potřeba si ukázat pár důležitých věcí. V první půli jsme hráli jenom meziprostory, málo jsme to rozbíhali. Tudíž jsme na to zareagovali a také apelovali na trpělivost a setrvání v organizaci. V žádném případě jsme nechtěli vypadnout z „gameplanu“. Nechtěli jsme nikde bláznit, i proto, že jsem už v poločase cítil mentální sílu týmu. Týmu, který chce věci změnit. Nakonec se nám to podařilo, před koncem jsme dali gól na 3:2. Vyhráli jsme v Hradci, což je pro nás velmi cenné. Soupeř má velkou kvalitu, doma je silný, před čtrnácti dny porazil Spartu.“
Otočil byl Liberec takový zápas v srpnu?
„Upřímně, myslím si, že ne. Mentální síla je daleko lepší. Málokdo nám věřil, vnímám někdy pochybnosti, ale my máme nějaké nastavení v týmu a celkově v klubu. Samozřejmě je to o výsledcích, ale když se podíváte do hloubky, a jsem to říkal už několikrát, máme tady kluky, co v létě přišli z druhé ligy. Třeba Mahmič z druhé rakouské. Potřeboval se dostat do intenzity české ligy, která je neskutečně náročná. Měli jsme před sebou těžký los, doma Plzeň, na Baník, doma Slavii a do Hradce. Podařilo se udělat osm bodů, a toho si nesmírně vážím. Kluci pochopili, o čem to je. Máme mentalitu, koncentraci. V Hradci dvakrát prohráváme, přesto jsme zápas schopni otočit. Věřím, že klukům to dodá ještě větší sílu.“
Mužstvo nerozhodí gól na 0:1, ani před poločasem na 1:2. Evidentně si věří. Jste na lavičce klidnější, než dřív?
„Souhlasím. Byl jsem naštvaný, protože jsme dostali laciné branky, a to s námi mohlo zamávat. Z tohoto pohledu to pro nás byl velký test, zda jsme na nepříznivý vývoj schopni reagovat. Za stavu 2:2 nám neuznali gól z malého ofsajdu, přesto ještě vyhrajeme. Jdeme správným směrem, mentální síla v klubu a v týmu stoupá. A to je moc dobře.“
Je Emin Mahmič připravený podávat výkony jako proti Hradci pravidelně?
„On přišel velmi dobře připravený, akorát v české lize potřebujete víc akcelerací, decelerací. Bylo toho na něj strašně moc, v Lafnitzu na to nebyl zvyklý. Neustále jsem to s ním řešil, ale pochopil to. Je to hráč, který má fantastické zakončení levou i pravou. Je na sebe náročný, je to obrovský profík, který přijde první a odchází poslední. Budeme o něj pečovat.“
Zápas rozhodl Mikula. Na to byste si asi nevsadil, že?
„Samozřejmě že ne, je to sváteční střelec. Ale zrovna dneska jsme měli video, kde jsme ukazovali, jak Miky zavřel tyč na Slovácku. Povedlo se mu to znovu, takže jen chvála. Zaslouží si to. Kondičně a pohybově vypadá nejlíp za posledních pět let. Máme ho rádi, protože charakterově je úžasný.“
Ale on na začátku sezony nehrál…
„Po třetím kole v Olomouci jsem mu říkal, ať je trpělivý a zůstane v nejvyšším tréninkovém nastavení, v náročnosti, intenzitě. Nakonec to zvládl.“
Prý jste mu řekl po vítězné brance „dědku“.
„Ze srandy. Vždyť mu je teprve třiatřicet. On je spíš liberecký dědek, je tady deset let. Věrný klubu vyjma epizody ve Slavii. Do týmu patří. Hlavně, ať mu vydrží zdraví.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu