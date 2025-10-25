Liberecký kiks v derby: zkušený Jablonec i dusno na tribunách. Nadávali nám, říkal Kováč
Před utkáním se Radoslav Kováč podíval do televizních kamer a pravil: „Věřím, že jsme dál než před rokem.“ Konečný výsledek podještědského derby je sice oproti loňskému výprasku 0:5 o tři góly milosrdnější než před rokem, nálada ale po utkání zůstala podobná. A především bodový zisk po prohře 0:2 zůstal stejný. „Je to další zkušenost, ale hodně draze vykoupená,“ litoval liberecký trenér.
Nikdo z Liberce nemá rád, když se prohra 0:5 připomíná. Ale dokud Slovan nezlomí současnou černou sérii se svým rivalem, bude to mít Radoslav Kováč na stole vždy. „Důležité bude srdce. Rozhodne asi detail, protože týmy jsou na sebe určitě perfektně připravené,“ řekl před výkopem v televizi One Play.
A první půle mu celkem dala za pravdu. Slovan nepůsobil tak nervózně, pral se, aktivně presoval. Šancí bylo pomálu, ale nastavení týmu se zdálo dobré. Což je logické, slova Ondřeje Kanii se vyplnila a v základní sestavě se objevili jen dva hráči, kteří rok starou prohru zažili – Michal Hlavatý a Aziz Kayonodo. „Bylo to opatrné z obou stran,“ podotknul Kováč.
Ale ve druhé půli jakoby fanoušci viděli deja vu. Slovan se nadechoval, měl šanci skrze hlavičku Lukáše Maška. Ale jedno výrazné zaváhání, inkasovaný gól z brejku a domácím absolutně odešlo sebevědomí. Rozpadla se organizace (tak hned padl následný druhý gól Jawa), hráči začali být všude pozdě, faulovali.
„V tu chvíli se nám to rozsypalo pod rukama,“ polknul Lukáš Masopust. „Jako bychom pak začali strašně moc chtít vyrovnat, začali jsme dělat věci, které jsme neměli, úplně jsme se rozházeli. Přestali jsme se držet herního plánu.“
Kováč ven, ozývalo se
Jeho řeč těla mluvila za vše, ramena dole, smutný výraz, třesoucí se hlas. A tribuny? Párkrát se dokonce ozvalo „Kováč ven!“ Hráči i trenéři si pak došli k domácímu kotli na kobereček. „Pro celý klub je to složitá situace. Vyslechli jsme si pár zasloužených nadávek. Prohráli jsme po dvou měsících, ale zrovna derby. Zažil jsem takových momentů ve fotbale moc, i daleko těžší chvíle. Není to dobrá chvíle, atmosféra také ne, ale budeme s tím pracovat,“ vyhlíží.
Věkový průměr od posledního domácího derbu Slovanu vyskočil o dva roky – z 23,5 na 25,5. Přesto to někdy vypadalo, jakoby se na hřišti utkali kluci se zkušenými matadory. „Máme dost zkušených hráčů… Je tam Plechatý, Masopust, Koubek. Je třeba, aby to vzali na sebe a hru zklidnili. Reakce po prvním gólu musí být daleko lepší. Jablonec vypadal velmi zkušeně, velmi vyhraně, nepanikařil. Počkal si na tu jednu šanci, kterou vyřešili.“
Co mu výsledek a výkon řekl o stavu týmu a jeho ambicích? Kováč nechtěl příliš generalizovat. „Je to další obrovská zkušenost, která je strašně draze vykoupená. Sám jsem byl zvědavý, jak to bude vypadat. Protože ty poslední výsledky byly za body a věřili jsme, že zápas můžeme zvládnout. U Jablonce jsem neviděl slabý výkon. U nás jsem to viděl.“
Od nástupu do funkce odehrál Kováč tři derby – s bilanci 0-1-2 a skóre 0:7. Nyní musí začít další ozdravný proces, aby Slovan dostal zpět na nohy. Od vysněné top šestky je stále jen dva body, ale rival mu už utekl na bodů jedenáct.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|3
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu