Šokující zpověď bosse Liberce Kanii: Šikana od otčíma!
Dnes vlastní fotbalový Slovan Liberec a na účtu mu leží miliony, cestu k úspěchu ale Ondřej Kania (32) rozhodně neměl nikým umetenou.
„Mám devítiměsíčního syna a hodně přemýšlím nad tím, že jsem si prožil extrémní šikanu od dospělého. Vyrůstal jsem jen s mámou, která moc neměla práci. Našla si přítele, já nebyl jeho syn a v tom vztahu jsem mu překážel,“ povzdechl si Kania v podcastu Čestmíra Strakatého.
V pouhých devíti letech se tak s matkou dohodl, že se přestěhuje k prarodičům: „Odloučení od mámy bylo pak těžké hlavně ve škole, kde jsem neměl dobré známky. Ale od prarodičů jsem konečně cítil lásku.“ Trauma z dětství Kania později využil k motivaci. „Odmala mě hnala potřeba všem lidem dokázat, že nejsem zbytečný člověk, který by mohl neexistovat. Největší podnikatelé vzešli z ne zrovna idylického prostředí, takže něco na tom asi bude,“ dodal sebevědomě.