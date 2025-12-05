Šádek opustil gesční skupinu FAČR, jsou za tím tři důvody. Trunda reagoval
Ještě před oznámením nového reprezentačního trenéra došlo k velké změně. Adolf Šádek opustil gesční skupinu fotbalové asociace pro sport, která převzala zodpovědnost za hledání dlouhodobého nástupce za odvolaného kouče Ivana Haška. Jako první o tom informoval server inFotbal.cz, zdroje deníku Sport a webu iSport zprávu potvrzují.
Šádek byl součástí skupiny spolu s předsedou FAČR Davidem Trundou, místopředsedou Zdeňkem Grygerou a manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem. Tato čtveřice dostala v červnu po volbách na starosti sportovní stránku asociace, včetně strategie národního týmu.
Momentálně je o jedno jméno užší. „Ano, mohu potvrdit informaci o tom, že pan Šádek na vlastní žádost rezignoval na pozici člena gesční skupiny pro sport. Nicméně zůstáváme dál v těsném kontaktu a konzultujeme s ním i s ostatními členy výkonného výboru další postup při plnění úkolů gesční skupiny,“ napsal deníku Sport předseda Trunda.
Šádek to oznámil kolegům na úterním zasedání výkonného výboru v Kroměříži. Rozhodl se skončit na vlastní žádost a podle deníku Sport v tom sehrály roli tři důvody.
Zaprvé: zkušený funkcionář se věnuje rozvoji plzeňské Viktorie, která po příchodu nového majitele Michala Strnada má velké ambice.
Zadruhé: gesční skupina se dostávala kvůli výběru nového trenéra i reprezentačním výsledkům pod tlak výkonného výboru.
Zatřetí: Šádek chtěl dosadit k reprezentaci kouče Miroslava Koubka, který působil ještě v této sezoně na západě Čech.
Poslední posun ohledně obsazení trenérské pozice nastal v úterý po zasedání výkonného výboru v Kroměříži. „Výběr se zúžil na dvě jména,“ řekl Trunda. Jednou z variant je podle redakčních zdrojů Jindřich Trpišovský ze Slavie, druhou zahraniční expert. Jasno by mělo být do Vánoc.