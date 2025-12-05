Jede se o všechno! Norrisovo poprvé, nebo Verstappenova nesmrtelnost? Žije to i na letišti
PŘÍMO Z ABÚ ZABÍ | Formule 1 se chystá na dramatické rozuzlení. Třeba přesně takové, které v Abú Zabí zažila před čtyřmi lety, kdy Max Verstappen předjel svého největšího konkurenta Lewise Hamiltona až v závěrečném kole a zajistil si první titul v kariéře. Do poslední zatáčky to může být napínavé i nyní, před finální Grand Prix roku zůstávají ve hře o titul hned tři jména. Potvrdí Lando Norris z McLarenu roli hlavního favorita?
Jakmile dorazíte do luxusního hlavního města Spojených arabských emirátů, okamžitě poznáte, že se v něm chystá na konci týdne jedinečná událost. Už na letišti vidíte houfy lidí, jak se prohání v mundúrech nejslavnějších stájí formule 1. Jednou zahlédnete uhlazeného pána v oranžovém tričku McLarenu, krátce poté náruživého fanouška Ferrari. Ani nepřekvapí, že na palubě letadla sedí pár metrů opodál chlápek s čepicí Maxe Verstappena.
Královnou motorsportu to žije i přímo ve městě, propagačních materiálů na vás vyplave víc než dost. Třeba i světýlek ve tvarech formule, které vám neuniknou při průjezdu desetipruhovou dálnicí. Vyvrcholení sezony v jedné z nejbohatších zemí planety slibuje velkolepou podívanou.
O titul mistra světa si to v Abú Zabí rozdají Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri. Favoritem zůstává Norris, jehož náskok na obhájce posledních čtyř titulů činí dvanáct bodů. V praxi to znamená, že pokud dojede šestadvacetiletý Brit do třetího místa, premiérový titul ho s jistotou nemine.
„Pořád to bude stejné jako každý víkend, nic se nemění,“ hlásil Norris při setkání s novináři. „Co se týče mé pozice, ze všech kluků můžu samozřejmě ztratit nejvíc já, protože jsem nahoře. Udělám vše, co bude v mých silách, aby tam zůstal i po posledním závodě.“
Článek pokračuje pod grafikou
Od začátku října do 9. listopadu uštědřil Norris svým soupeřům hned několik tvrdých ran. Po třetím místě ze Singapuru dojel druhý v Austinu a v Mexiku i Brazílii dokonce vyhrál. Razítko na titul mohl dodat daleko dříve. Potíž ale nastala v tom, že oba McLareny byly krátce po Velké ceně Las Vegas diskvalifikovány kvůli nadměrnému opotřebení kluzné desky pod podlahou. O týden později v Kataru dojel Norris čtvrtý.
„Teď přichází chvíle, pro kterou jsem celý život pracoval. Kdybych zvítězil, znamenalo by to celý svět nejen pro mě, ale i pro všechny, kteří mě v posledních letech podporovali a posouvali dopředu,“ líčil Norris. „Určitě bych si splnil dětský sen. Ani nevím, co dalšího bych k tomu řekl. Byla by to odměna za tvrdou práci, kterou do toho vkládám.“
Verstappenova krasojízda
Ačkoliv to ještě před dvěma měsíci vypadalo jako utopie, největším Norrisovým vyzyvatelem v boji o titul bude Max Verstappen. Celkový vítěz z let 2021 až 2024 dojel devětkrát v řadě na bedně, z toho v Itálii, Ázerbájdžánu, USA, Las Vegas a Kataru vyhrál. Pokud by v závěrečném závodě znovu slavil on, byla by to prvotřídní senzace. A možná také jeden z nejpozoruhodnějších příběhů v historii.
Pořadí MS formule 1 před posledním závodem
1. Norris (Brit./McLaren) 408, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) 396, 3. Piastri (Austr./McLaren) 392, 4. Russell 309, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 230, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 152
„Jsem uvolněný, protože nemám co ztratit. Prostě si užívám, že jsem tady a stále můžu jet o titul. Ale o mě ani tak nejde, já si užívám celou druhou polovinu sezony. S týmem odvádíme fantastickou práci. Je skvělé, jak se nám podařilo povstat z těžkých časů,“ pochvaloval si Verstappen.
„Všechno, co se bude dít v Abú Zabí, je pro mě bonus. Vůbec to, že tu sedím a bojuju o titul. Budeme se snažit, abychom měli dobrý víkend, ale i tak to nebude v mých silách. Zkusím si ten závod užít,“ měl jasno Verstappen.
Ve hře o pohár stále zůstává i Norrisův týmový parťák Piastri, jehož manko na první místo je momentálně šestnáctibodové. Nic naplat, Australan potřebuje vyhrát. Stejně tak musí spoléhat na zaváhání Norrise i Verstappena. Co například by Piastrimu přineslo titul? Vítězství, Verstappenovo druhé a Norrisovo šesté místo.
„Jsem v klidu,“ usmál se vyhlášený flegmatik. „V juniorských kategoriích jsem byl na opačné straně boje o titul a moc dobře vím, jaké to tehdy bylo. Je jiné případně prohrát a vstupovat do toho až jako třetí v pořadí,“ upřesnil Piastri.
„Myslím si, že po druhém místě v Kataru mám velkou důvěru v můj dobrý výkon. Je zřejmé, že se o víkendu musí stát pár věcí, abych se stal šampionem, ale ujišťuju, že se budu snažit, abych byl ve správný čas na správném místě,“ dodal Piastri.
Jaké výsledky přihrají titul Maxi Verstappenovi?
Max Verstappen
Lando Norris
Oscar Piastri
1. místo
4. místo a horší
jakékoliv umístění
2. místo
8. místo a horší
3. místo a horší
3. místo
9. místo a horší
2. místo a horší
Jaké výsledky přihrají titul Oscaru Piastrimu?
Oscar Piastri
Lando Norris
Max Verstappen
1. místo
6. místo a horší
2. místo a horší
2. místo
10. místo a horší
4. místo a horší