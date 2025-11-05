Šeredová se opřela do exmanžela Buffona: Kašle na syny!

Autor: as
Brankář to byl výjimečný, manžel nevěrný a otec? Mizerný! Modelka Alena Šeredová (47) se ostře opřela do exmanžela Gianluigiho Buffona (47). Legendárnímu italskému gólmanovi jsou prý jejich synové Louis (17) a David (16) ukradení!

Rozvedli se už před více než dekádou, ale stále mu nemůže přijít na jméno. Šeredová v rozhovoru pro podcast Mámy sobě prozradila, že Gigi nikdy nebyl rodinný typ.

„Byl s námi minimálně a myslím si, že mu to ani nechybělo. Jeho to nebaví, takže kluky si moc neužil,“ popisovala, jak to u nich doma vypadalo. Na druhou stranu se po rozvodu alespoň vyhnuli sporům o péči. „Jak jsem řekla, tak to bylo. Jemu vůbec nevadilo, že si je nechám já. I když jsou velcí a už si o něčem pokecají, stejně je vídá tak dva tři dny každé dva tři měsíce. Aspoň mi nikdo nekope do mojí výchovy, která je česká a velmi jiná, než mají Italové,“ ušklíbla se.

Někdejší česká vicemiss roku 1998 a čtvrtá na Miss World je šťastná po boku druhého manžela Alessandra Nasiho (51). Se zámožným dědicem firmy Fiat má dcerku Vivienne (5) a pochvaluje si, jakým je vzorem i pro oba syny. Buffon opustil rodinu kvůli sportovní moderátorce D’Amicové, s níž má devítiletého syna Leopolda.

Starší syn Louis se coby útočník snaží prosadit v ligové Pise i českých mládežnických reprezentacích.

 

