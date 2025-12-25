Tělo »Šípkové Růženky« 9 let střežilo vrchol Everestu: Srdcervoucí poslední slova!
SERIÁL - Spící kráska roky střežila nejvyšší vrchol planety. Horolezci tělo Havajčanky Francys Yarbrové (†40) potkávali na hlavní trase Mount Everestu, sloužilo jim k orientaci i jako memento, že horu pokoří teprve, až budou dole. Šípková Růženka totiž zemřela až při sestupu. V rámci seriálu Horolezecké tragédie vám přinášíme její pohnutý příběh...
Po většinu života byla Francys, která se narodila v roce 1958, obyčejnou účetní. V roce 1992 se ale rozhodla úplně změnit životní styl. Provdala se za svou osudovou lásku Sergeje Arsentieva a propadla vášni k horám. Spolu s ním zdolala mnoho vrcholů. Stala se dokonce první Američankou, která sjela Elbrus na lyžích.
Úspěch na nejvyšší hoře Ruska ji poznamenal. V hlavě jí bobtnala myšlenka, že by se mohla stát první Američankou na světě, která by zdolala Everest bez pomocného kyslíku. A svůj plán se rozhodla uskutečnit v roce 1998.
Společně s manželem sbalili věci, syna Paula nechala doma. Svůj výstup započali z tibetské strany a a hned druhý den dosáhli výšky 7700 metrů. Následující den vyšli ještě výš, ale museli se vrátit. Sergej do vysílačky oznámil, že jsou ve výborné kondici a vše jde podle plánu.
Zůstali jednu noc ve čtvrtém výškovém táboře, než se pokusili znovu dobýt vrchol. Vyrazili na zteč. Dosáhli již 8500 metrů, když svůj pokus museli ukončit a znovu se obrátit. Přestaly jim svítit čelovky. Další den urazili jen 50 metrů a znovu se vraceli do stanů. Tentokrát jim výstup nedovolilo počasí.
Své kroky již museli pečlivě plánovat. Bez podpůrného kyslíku začali pociťovat hranice svých fyzických možností. 22. května vyrazili na poslední pokus. Vzhledem k dlouhému pobytu ve velmi vysoké nadmořské výšce ale šli pomalu. Na vrchol dorazili až pozdě večer. Francys to ale dokázala! Stanula na vrcholu Everestu bez přídavného kyslíku jako první americká žena na světě!
Teď na ně čekala druhá polovina práce. Bezpečně se vrátit dolů z nejvyšší hory na světě. Vyčerpaný pár se během sestupu rozdělil. Sergej dorazil do šestého tábora a zjistil, že Francys není v dohledu. Popadl kyslíkovou láhev, zásoby a vydal se jí hledat.
Následující den horolezkyni objevil uzbecký tým. Byla na pokraji života a smrti. Na první pohled měla silné omrzliny a trpěla podchlazením. Do toho se začal projevovat pobyt ve výšce bez dostatečného množství kyslíku. Trpěla i otokem plic a mozku. Uzbekové se podělili o vlastní kyslík a pokusili se Francys dostat, co nejníže. Dělali co mohli, dokud jim samotným nedošel kyslík a síly. V tu chvíli ji museli na místě nechat.
Uzbecký tým na cestě do tábora narazil na Sergeje. Vyměnili si s ním informace, potvrdili, že Francys stále žije. To bylo naposledy, kdy někdo Sergeje viděl. Od té chvíle se po něm slehla zem. Francys zemřela 24. května. „Neopouštěj mě, nenechávej mě samotnou, prosím,“ jsou její poslední zaznamenaná slova. S největší pravděpodobností zemřela v podobnou dobu jako Sergej. Aniž by o sobě skutečně věděli, jejich životní síla je opustila ve stejnou chvíli.
O rok později hora odhalila tělo Sergeje. Bylo mimo trasu. Zato tělo Francys »zdobilo« horu mnoho let po její smrti. Její poslední slova zněla v uších každého, kdo se pokoušel Everest zdolat. Zůstala totiž na hlavní trase. Ledový vzduch jako by zmrazil i čas působící na její tělo. Horolezci mířící na vrchol chodili okolo postavy, která byla pevně připoutaná k fixním lanům. Trpělivě v sedě vyčkávala na svého manžela a vypadala, když spí. Dostala proto přezdívku Šípková Růženka.
Až v roce 2007 v rámci čištění Everestu od velkého počtu těl a nepořádku po výpravách, bylo její tělo přeneseno z hlavní trasy na soukromější místo odpočinku. Byla řádně pohřbena a tragický příběh tak dostál svému klidnému zakončení. „Nevím, proč se rozhodla, že to musí udělat bez kyslíku, ale myslím, že měla pocit, že si potřebuje něco dokázat,“ zavzpomínal pozůstalý syn Paul na motivaci Šípkové Růženky.