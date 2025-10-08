Drama pod Everestem: Stovky uvíznutých a první mrtví! Nejsou to horolezci, zlobí se Jaroš
Čekali prosluněné výhledy na nejvyšší horu světa, dostali obrovské závěje, zimu a strach o život! Stovky lidí uvízly kvůli sněhové bouři pod Everestem.
Pokud chcete vyrazit na trek k himalájským velikánům, vyberete si jarní nebo podzimní termín. Jedná se totiž o části roku, kdy je zde nejstabilnější počasí. Letošní začátek sezóny je ale jednou velkou výjimkou.
V začátku turistické sezóny se k nejvyšší hoře světa vydaly tisíce natěšených lidí milujících horskou turistiku. Navíc v Číně panuje osmidenní svátek, který místní využívají jako ideální příležitost k cestování a výletům. Himaláj ale dosáhl svého názvu v indickém jazyce: »Domov sněhu«. Everest zvědavce přitahuje jako magnet. A teď je zuřivou silou přitáhl k sobě. Zatímco turisté očekávali stabilní slunečné počasí, oblast zasáhla obří sněhová bouře.
„Zažil jsem moment, kdy přišly opravdu extrémní, nečekané srážky a v průběhu zhruba dvou dnů napadly dva metry sněhu. A nás to zmrazilo na místě,“ sdělil Radek Jaroš pro seznamzpravy.cz. To se přihodilo i turistům nyní. V pátek začal nečekaně mohutně padat sníh a přes víkend bouře ještě zesílila. Stalo se tak na tibetské straně v okolí Mount Everestu.
Záchranářům se povedlo vyprostit již na 350 lidí. Jenže okolo 200 jich stále čeká na spásu. Záchranné složky jsou s nimi v kontaktu, bohužel už byl ohlášen první mrtvý, který podlehl podchlazení. „Každý den pršelo a sněžilo. Mount Everest jsme vůbec neviděli. Tři lidé z naší výpravy trpěli podchlazením, jelikož teplota byla pod bodem mrazu,“ řekl pro Sky News jeden ze zachráněných turistů Eric Wen.
A právě vybavení je v horách klíčové i podle Jaroše. „Jde o to, jestli nevyšli, řekněme, lajdácky, s myšlenkou, že jdou na lehký trek v teple. Pokud nemají teplé oblečení, situace může začít být po určité době kritická,“ vysvětluje český horolezec. Letošní nepředvídatelné počasí má na kontě již desítky mrtvých. Zatímco severovýchod Everestu pokryl těžký mokrý sníh, jihozápad spláchly smrtící povodně. Nepál hlásí 52 obětí. Na jaře Tibet a Everest postihlo zemětřesení, při kterém zemřelo 126 lidí. Zdá se, že letos se nejvyšší hora světa hodně zlobí.
Jaroš neměl pochopení
První Čech, který zdolal všechny osmitisícovky bez použití kyslíku, se k situaci v Himaláji vyjádřil i v pořadu Horizontu 24 České televize. Moderátorka Barbora Maxová se ho ptala, co bude pro odříznuté lidi rozhodující. „Hlavně mě šokuje, že tady v žádném případě nejde o žádný východní svah Mount Everestu, ale o trekaře, trekařské skupiny, kteří se ze vzdáleného údolí chtěli podívat na Mount Everest. Vůbec se nejedná o horolezectví a vůbec se nejedná o Mount Everest,“ reagoval Jaroš a moderátorku jeho slova, která ještě několikrát zopakoval, viditelně zaskočila.