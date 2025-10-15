Procházka jde opět po titulu: Oddechnu? Až budu mít pás! Nabízí se tři varianty
V době posledního zápasu se mluvilo o tom, že nejlepší český bijec Jiří Procházka působí veseleji. Teď ale přímo září. Tíha klíčového boje, který jej posunul k titulové šanci, ze Samuraje spadla. Na včerejší tiskovou konferenci, jež se konala v den jeho třiatřicátých narozenin, přišel skvěle naladěn a s úsměvem na tváři. Se skalpem Khalila Rountreeho Jr nyní plánuje Procházka krátkou pauzu, zároveň už jeho manažeři vyjednávají další mač. „Ať už se proti mně postaví kdokoli, chci bojovat o titul,“ hlásil odhodlaně.
Urputným výkonem vybojoval Jiří Procházka šestou výhru v nejlepší světové lize UFC. Nad Khalilem Rountreem Jr triumfoval na turnaji v Las Vegas. Proti Američanovi musel dohánět bodovou ztrátu a nakonec ukázat finiš. Ten se mu podařil ve třetím kole, i po náročné bitvě v něm oheň stále plane. Vyhlíží titulovou bitvu a nabízí se hned tři varianty.
Tvrdý trénink a jednání o dalších kariérních krocích Procházka nechal alespoň pro jeden den stranou. Včera totiž slavil třiatřicáté narozeniny. „Nerad dávám narozeninám takovou váhu. Dneska ale cítím super energii. Hned ráno jsem se byl ostříhat a ti moji dva blázniví Slováci (holiči) hned nalili slivovičku. Dali jsme dvě a já si jen říkal, jestli je normální být takhle ze startu dne navátej. Normálně jsem se motal,“ smál se bijec a bavil skupinku novinářů v útrobách své tělocvičny BJP Institut.
„Jsem rád, že můžu prožít narozeniny v tomto duchu. Protože nic jiného jsem si před zápasem ani nepřál než prožít den ve vítězném rozpoložení. Tím ale rozhodně nekončím. Oddechnu si, až budu mít šampionský pás a jednou či dvakrát ho obhájím,“ pronesl již s větší vážností.
Nemusí to být jen Pereira
Těžko se totiž může vymanit z neustálých otázek, s kým se utká o zlatý pás UFC. Byť jej nyní drží Alex Pereira, ve hře jsou ještě dvě další varianty. Brazilec totiž vážně uvažuje o přestupu do vyšší váhy, což by znamenalo automaticky ztrátu titulu. Procházkovi se tak nabízí duely s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem a Rusem Magomedem Ankalajevem. „Ať už se proti mně postaví kdokoli, chci bojovat o titul. Věřím, že ten pás dovezu zpátky do České republiky. S mým zápasnickým stylem a kvalitní přípravou se dokážu stát opět šampionem,“ vyjádřil se odhodlaně bojovník, který jako vůbec první Čech získal prestižní titul americké ligy, a to v roce 2022.
Znovu se ale o nejcennější kov světa MMA neutká dříve než po Novém roce. Teď má v plánu přestávku, aby dobil síly po tříměsíční přípravě na mač s Rountreem. „Délka pauzy bude hodně záviset na domluvě s vedením UFC. Bližší informace o příštím zápase bych měl vědět na konci října,“ poodhalil Procházka.
„Do půlky listopadu budu trénovat volněji, jednou denně. Chci nechat tělo správně zregenerovat. Nesmím však během tohoto režimu podcenit spánek, stravu, doplňky výživy, zkrátka základní rutinu, které držím během plné zápasové přípravy,“ vyprávěl Samuraj.
Po třináctiminutovém boji, během kterého inkasoval celkem dvaašedesát ran, si Čech znovu naordinuje aktivní relax. Letos již stihl mimo jiné cestu do Alp, kde plaval několik desítek metrů v jezeru pod ledem. Jako další mety zmiňuje výstup Mount Everestu nebo návštěvu Antarktidy.