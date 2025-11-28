Další zásnuby u Kordů! Nelly, jak jsi ho utajila?

Autor: as
Nelly vztah se svým snoubencem dokonale utajila.
Gratulace sestry Nelly

Necelé tři týdny a je to tu znovu: U Kordů mají zásnuby! Jestliže tenisový synek Sebastian (25) překvapil, když navlékl prstýnek na ručku své lásky Ivany Nedvědové (28), jeho slavná golfová ségra Nelly (27) šokovala.

Pochlubila se sérií fotek ze zásnub s uhlazeným mladíčkem, kterého veřejnost vůbec nezná! Léta přece byla spojována s kanadským hokejovým útočníkem Athanasiousem, jenže uhrančivý drsňák s řeckými kořeny to rozhodně není. Kdo tedy?

„V tomto životě a dalším,“ napsala Nelly, jak je svému miláčkovi hluboce oddaná. Jeho jméno? Casey Gunderson. Žádná celebrita, prostě normální kluk. A Nelly ho utajila před celým světem!

