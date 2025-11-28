Mladší Sáblíková už řádí na olympijském oválu v Miláně: Ségra je zvěd

Autor: vav
Martina Sábliková drží palce ségře Elišce.
Rychlobruslařská hala v Itálii.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Sáblíková drží mladší ségře palce.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Ačkoli rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková (38) pojede na milánském oválu až začátkem února, její nevlastní sestra Barbora Sáblíková (15) jí už projíždí olympijskou cestičku.

„Jsem malá rychlobruslařka s velkým snem,“ tak se vidí sama nositelka slavného jména. S Martinou má společného tatínka Milana, jenž svou tehdejší choť Evu opustil ještě před tím, než »Sáblice« začala sbírat olympijské placky a stala se z ní ikona rychlobruslení. 

Obě jeho holky k sobě ale mají nesmírně blízko, Martina učila Báru také jezdit na bruslích! A dělala to evidentně dobře, vždyť mladší ze sester se teď ukáže na juniorském šampionátu v rychlobruslení, který v Miláně slouží jako jakýsi olympijský test a zátěžová generálka pro infrastruktutu rekonstruované haly. Barbora si tam tedy může začít plnit své sny a zároveň i pomoci jako »malý zvěd« své slavnější ségře v honu za posledními velkými medailemi v kariéře!

Martina, která dvanáct let tvoří šťastně zamilovaný pár s reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou (29), vidí v sestřičce veliký potenciál. „Už ve čtyřech letech běhala kolem stolu s rukou na zádech. Moc bych jí přála, aby jednou byla úspěšná jako já,“ uvedla před časem Sáblíková.

Témata:  blesksportOlympijské hryMilánMartina SáblíkováNikola Zdráhalováovál

