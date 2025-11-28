Mladší Sáblíková už řádí na olympijském oválu v Miláně: Ségra je zvěd
Ačkoli rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková (38) pojede na milánském oválu až začátkem února, její nevlastní sestra Barbora Sáblíková (15) jí už projíždí olympijskou cestičku.
„Jsem malá rychlobruslařka s velkým snem,“ tak se vidí sama nositelka slavného jména. S Martinou má společného tatínka Milana, jenž svou tehdejší choť Evu opustil ještě před tím, než »Sáblice« začala sbírat olympijské placky a stala se z ní ikona rychlobruslení.
Obě jeho holky k sobě ale mají nesmírně blízko, Martina učila Báru také jezdit na bruslích! A dělala to evidentně dobře, vždyť mladší ze sester se teď ukáže na juniorském šampionátu v rychlobruslení, který v Miláně slouží jako jakýsi olympijský test a zátěžová generálka pro infrastruktutu rekonstruované haly. Barbora si tam tedy může začít plnit své sny a zároveň i pomoci jako »malý zvěd« své slavnější ségře v honu za posledními velkými medailemi v kariéře!
Martina, která dvanáct let tvoří šťastně zamilovaný pár s reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou (29), vidí v sestřičce veliký potenciál. „Už ve čtyřech letech běhala kolem stolu s rukou na zádech. Moc bych jí přála, aby jednou byla úspěšná jako já,“ uvedla před časem Sáblíková.