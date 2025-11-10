Potomci slavných otců a jejich velký den Korda & Nedvědová: Zásnuby!

Autor: as
Řekli si ANO
Společně se pochlubili zásnubními fotkami
Ivanka se pochlubila prstýnkem
Korda a Nedvědová si užívají krásy Norska…
Tenista Sebastian Korda společně se svou láskou Ivanou Nedvědovou v Paříži
Sebastian Korda se svou láskou Ivanou Nedvědovou.
Sebastian Korda a Ivana Nedvědová si užívají společný čas v Praze.
Krásný pár Korda-Nedvědová
Sebi a Ivanka v Tokyu
Tvoří pár již čtvrtým rokem
Tvoří pár již čtvrtým rokem
Zamilovaný pár Korda a Nedvědová
Dcera Pavla Nedvěda Ivanka by se mohla živit modelingem
Dcera Pavla Nedvěda Ivanka by se mohla živit modelingem
Tenista Sebastian Korda
Tenista Sebastian Korda
Tenista Sebastian Korda

Rodinko, máme pro vás překvápko! Tenista Sebastian Korda (25) a jeho láska Ivana Nedvědová (28) oznámili zásnuby. Důkazem je obří diamant, který se už třpytí na Ivančině ručce.

Potomci slavných českých tatínků – tenisového šampiona Petra Kordy (57) a držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Pavla Nedvěda (53), se znají od dětství, vyrůstali spolu na Floridě. Sebík sbalil o tři roky starší Ivanku v únoru 2021 a po necelých pěti letech se rozhodli posunout svůj vztah o krok dál.

Nadšené ségry

„Navždy a ještě déle!“ napsali vzkaz na sociální sítě k sérii fotek, na kterých se objímají, pusinkují a Ivana se pyšní zásnubním prstýnkem. „Milujeme vás!“ vzkázaly obratem slavné golfové sestry Nelly a Jessica Kordovy, Sebastianovy starší sestry a Ivančiny velké kamarádky.

Stále spolu

Takže svatba do roka a do dne? Jejich vztah je pevný, vždyť jsou v jednou kuse spolu. Z Nedvědové se stala profesionální fanynka, která s Kordou cestuje po celém světě a objíždí turnaje. „Není nic lepšího, než být celou dobu s někým a stále se smát, až nemůžete skoro dýchat,“ vyznala se před časem, jak jí to se Sebastianem baví. A už se těší, až z ní bude paní Kordová.

Společně se pochlubili zásnubními fotkami
Společně se pochlubili zásnubními fotkami
Témata:  fotbaljessica kordovápetr kordablesksportNelly KordovátenisIvana NedvědováIvana NedvědPavel NedvědFloridaPetr KordaZlatý míčSebastian Korda

Související články



Články odjinud