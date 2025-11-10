Potomci slavných otců a jejich velký den Korda & Nedvědová: Zásnuby!
Rodinko, máme pro vás překvápko! Tenista Sebastian Korda (25) a jeho láska Ivana Nedvědová (28) oznámili zásnuby. Důkazem je obří diamant, který se už třpytí na Ivančině ručce.
Potomci slavných českých tatínků – tenisového šampiona Petra Kordy (57) a držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Pavla Nedvěda (53), se znají od dětství, vyrůstali spolu na Floridě. Sebík sbalil o tři roky starší Ivanku v únoru 2021 a po necelých pěti letech se rozhodli posunout svůj vztah o krok dál.
Nadšené ségry
„Navždy a ještě déle!“ napsali vzkaz na sociální sítě k sérii fotek, na kterých se objímají, pusinkují a Ivana se pyšní zásnubním prstýnkem. „Milujeme vás!“ vzkázaly obratem slavné golfové sestry Nelly a Jessica Kordovy, Sebastianovy starší sestry a Ivančiny velké kamarádky.
Stále spolu
Takže svatba do roka a do dne? Jejich vztah je pevný, vždyť jsou v jednou kuse spolu. Z Nedvědové se stala profesionální fanynka, která s Kordou cestuje po celém světě a objíždí turnaje. „Není nic lepšího, než být celou dobu s někým a stále se smát, až nemůžete skoro dýchat,“ vyznala se před časem, jak jí to se Sebastianem baví. A už se těší, až z ní bude paní Kordová.