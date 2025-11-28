Hokejista David Pastrňák a jeho krásná Rebecca: Utajené miminko!
Malá Freya bude velká ségra! Manželka české hokejové superstar Davida Pastrňáka (29) Rebecca (31) pustila do světa sérii podzimních fotek, která ukrývá pořádné překvapení.
„Všechno," napsala Rebecca výmluvně k fotogalerii pořízené v parku. Na prvních třech snímcích je vidět rodinná idylka... Dokonale sladění rodiče objímají malou Freyu Ivy (2) a procházejí se u rybníčku. Na posledním obrázku pak Rebecca odkryla obrovský důvod k radosti. Pod bílými šatičkami se jí kulatí bříško a je zřejmé, že se hvězdnému páru požehnaný stav podařilo utajit pěknou řádku měsíců.
Pro půvabnou Švédku se jedná už o třetí těhotenství. V roce 2021 manželé přišli o teprve šestidenního chlapečka Vigga. „Shlíží na nás anděl a říkáme mu syn," oznámil tehdy zdrcený Pasta na svém instagramu. Roztomilá Freya Ivy se narodila o dva roky později a teď už se těší na sourozence. Pastrňákovi se vzali v srpnu roku 2024 na chorvatském ostrově Hvar.