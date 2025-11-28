Hokejista David Pastrňák a jeho krásná Rebecca: Utajené miminko!

Autor: lup
David Pastrňák a jeho manželka čekají miminko.
Největší česká hokejová hvězda David Pastrňák
Bostonští obdarují děti ve špitálech
Bostonští obdarují děti ve špitálech
Pastrňák v Santově čepici vybíral dárky.
Český snajpr David Pastrňák s pukem, kterým dosáhl hranice 400 gólů v NHL
David Pastrňák se po překonání hranice 400 gólů v NHL setkal s bývalým slovenským parťákem a legendou Bruins Zdenem Chárou
David Pastrňák s pásem pro hráče kabiny Bostonu
Focení po obřadu.
Novomanželé to na parketu pěkně rozbalili.
Novomanželé to na parketu pěkně rozbalili.
Party se konala na terase hotelu.
Rebeka vybrala nádhernou výzdobu.
Novomanželé pak vyrazili za zvuků kapely městem k hotelu.
Novomanželé pak vyrazili za zvuků kapely městem k hotelu.
Novomanželský polibek.
Rebecca nervózního a dojatého Davida u oltáře roztomile pohladila.
Před obřadem si pánové dali s ženichem pivo na kuráž.
David se svými parťáky před obřadem.
Rebecca s družičkami cestou do katedrály.
Nevěsta během příprav před obřadem.
Nevěsta během příprav před obřadem.
Nevěsta během příprav před obřadem.
Svatební oznámení a prstýnky.
Nevěstiny střevíčky.
Prstýnky mezi fíky.
Atmosféra byla fantastická.
Pastův parťák Jakbub Voráček s parnerkou Markétou.
Tak na nás, miláčku!
Takhle zvesela Pastrňákovi dorazili do hotelu.
"Rok ženatý s touhle nádhernou raketou! Nemohl bych si přát lepší manželku a mámu. Už se nemůžu dočkat mnoha a mnoha dalších let po tvém boku. Na nás!" napsal David k fotce své manželky.
Novomanželé to při tanci pěkně rozbalili.
Pan a paní Pastrňákovi.
Novomanželé Pastrňákovi se chlubí: Jsme svoji!
Pastrňákova nevěsta Rebecca bude mít na svatbě i plavky.
Budoucí manželé Pastrňákovi vybrali prstýnky na svatbu u české firmy.
Snubní prstýnek může Rebecca nosit s tím zásnubním.
Hokejový ženich David Pastrňák si zkoušel svatební šatník.
Hokejový ženich David Pastrňák si zkoušel svatební šatník od Ponera.
Hokejový ženich David Pastrňák se svěřil do péče lazebníka karlínského.
Hokejový ženich David Pastrňák se svěřil do péče lazebníka karlínského.
V dubnu zapíjela loučení se svobodou v Bostonu
Kdy bude česko-švédská veselka, zatím Pasta i Rebecca tají
Brzy budou mít s Pastou svatbu
Davide, a kdy bude svatba?
Freya Ivy ponořili do božské koupele.
Davide, a kdy bude svatba?
Freya Ivy ponořili do božské koupele.
Pastrňák stvrdil křtem dcery své pohádkové rodinné štěstí.

Malá Freya bude velká ségra! Manželka české hokejové superstar Davida Pastrňáka (29) Rebecca (31) pustila do světa sérii podzimních fotek, která ukrývá pořádné překvapení. 

„Všechno," napsala Rebecca výmluvně k fotogalerii pořízené v parku. Na prvních třech snímcích je vidět rodinná idylka... Dokonale sladění rodiče objímají malou Freyu Ivy (2) a procházejí se u rybníčku. Na posledním obrázku pak Rebecca odkryla obrovský důvod k radosti. Pod bílými šatičkami se jí kulatí bříško a je zřejmé, že se hvězdnému páru požehnaný stav podařilo utajit pěknou řádku měsíců.

Pro půvabnou Švédku se jedná už o třetí těhotenství. V roce 2021 manželé přišli o teprve šestidenního chlapečka Vigga. „Shlíží na nás anděl a říkáme mu syn," oznámil tehdy zdrcený Pasta na svém instagramu. Roztomilá Freya Ivy se narodila o dva roky později a teď už se těší na sourozence. Pastrňákovi se vzali v srpnu roku 2024 na chorvatském ostrově Hvar.

Témata:  smrtsynmiminkotěhotenstvídcerablesksportdruhé dítěInstagramDavid Pastrňák

