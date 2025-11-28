Lyžařka Nová slavila výročí: Nic nás nezlomí!

Autor: as
Pár oslavil osm let vztahu.
Fotka, kterou si Terka s Ondrou připomenuli osm let vztahu.
Tereza Nová na olympiádě v Pekingu 2022
Lyžařka Tereza Nová s přítelem Ondřejem Berndtem při rekonvalescenci v Kladrubech
Láska nás drží nad vodou! Lyžařka Tereza Nová (27), která se už deset měsíců léčí z děsivého zranění hlavy, oslavila s miláčkem a současně i trenérem Ondřejem Berndtem (37) výročí jejich vztahu.

Dali na sociální sítě zamilovanou fotku ještě z doby, kdy na nebi nebyl žádný mráček. „8 let lásky,“ stálo v popisku. Následovala lavina gratulací i povzbudivých slov z celého světa!

Jaká podpora pro Terku, která se po osudném lednovém pádu v Ga-Pa, následném krvácení do mozku a boji o život snaží v rehabilitačním ústavu Kladruby vrátit do normálního života! Zvládá to i díky svému příteli. „Stále o mě pečuje a pomáhá mi. Je fakt zlatej,“ děkovala Ondrovi a bojovně přidala: „Nás už jen tak něco nezlomí!“

