Lyžařka Nová slavila výročí: Nic nás nezlomí!
Láska nás drží nad vodou! Lyžařka Tereza Nová (27), která se už deset měsíců léčí z děsivého zranění hlavy, oslavila s miláčkem a současně i trenérem Ondřejem Berndtem (37) výročí jejich vztahu.
Dali na sociální sítě zamilovanou fotku ještě z doby, kdy na nebi nebyl žádný mráček. „8 let lásky,“ stálo v popisku. Následovala lavina gratulací i povzbudivých slov z celého světa!
Jaká podpora pro Terku, která se po osudném lednovém pádu v Ga-Pa, následném krvácení do mozku a boji o život snaží v rehabilitačním ústavu Kladruby vrátit do normálního života! Zvládá to i díky svému příteli. „Stále o mě pečuje a pomáhá mi. Je fakt zlatej,“ děkovala Ondrovi a bojovně přidala: „Nás už jen tak něco nezlomí!“