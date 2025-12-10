Zlatý kapitán Červenka slaví 40. narozeniny: Dárek až v Miláně!
Těch čtyřicet svíček na dortu, ať si klidně sfoukne hned. Ale pentli z prezentu nechť hokejista Roman Červenka roztrhne laskavě až v únoru během olympijského turnaje!
Oslavenec »Červus« dostal k dnešnímu jubileu na reprezentačním srazu pod Ještědem před Švýcarskými hokejovými hrami přání od kouče Radima Rulíka (60) s letenkou do Milána. „Řekl jsem mu své plány k olympiádě a jednoznačně doufám, že mu vydrží zdraví, protože to je jediná věc, která by ho mohla ohrozit. Ale je to profík, připravuje se na vrchol sezony,“ řekl trenér mistrů světa z loňského domácího šampionátu.
Útočník Pardubic, který si nedělním extraligovým hattrickem po 16 letech připomněl mláda léta, se tak může těšit na pátou účast na Hrách – stejně jako na ZOH 2010 ve Vancouveru a 2014 v Soči s hvězdami NHL.
Hlavně to zdraví!
„Já se na čtyřicet pořád necítím. Ani v hlavě, ani fyzicky. Přeju si zdraví, to je celý. Věřím, že když mi bude přát zdraví, spoustu věcí si můžu ovlivnit sám. Nic jiného než zdraví nepotřebuju,“ nechal se slyšet zlatý kapitán z Prahy.
Co taky jiného by si měl přát: S manželkou Veronikou (35) jsou od sebe a syna Denise (12) moc často nevidí. „Není to optimální,“ ušklíbl se Červenka. Tak ať dárek cinkne v olympijském Miláně, Romane!
Švýcarské hokejové hry
|zápas
|datum
|čas
|místo
|ČESKO – Finsko
|11. 12.,
|18:30
|Liberec
|Švýcarsko – ČESKO
|13. 12.
|18:00
|Curych
|ČESKO – Švédsko
|14. 12.
|11:45
|Curych
Pozn.: Vše vysílá ČT sport.