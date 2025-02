Které Čechy sledovat ve Švédsku: moderní bek i sparťan, co hraje o MS

Video se připravuje ... Jádro národního týmu dostalo pohov, kouč Radim Rulík je zvědavý na další zajímavé hráče a na to, jak se popasují se silnější konkurencí, než na kterou narážejí ve své lize. Ať už jde o českou soutěž či jinou evropskou. Deník Sport a web iSport.cz vybírá pět hokejistů, k nimž vedle stěžejního úkolu týmově obstát na Švédských hrách náleží i další zadání - ukázat se. Třetí turnaj reprezentační sezony startuje pro Čechy ve čtvrtek v 19 hodin ve Stockholmu v opraveném chrámu Globenu (Avicii Arena) v duelu se Švédy.

Tomáš Cibulka obránce

20 let

Banes Motor České Budějovice Prototyp moderního obránce, kterému nemusíte dvakrát opakovat, že podpora útoku se očekává a že dnes patří k základní náplni řemesla. Ví přesně, o co jde. Pomáhat ke střelbě gólů patří do DNA bronzového dvacítkáře z loňského šampionátu. Budějovický rodák je správně drzým hráčem, nabírajícím potřebné zkušenosti leckdy i částečně riskantním způsobem hraní. Nebojí se přecházet jeden na jednoho a vymýšlet netradiční řešení, z čehož občas pramení chyba a kontr soupeře, ale do budoucna a v rámci budování herního stylu je to jediná možná cesta. Pokud vše půjde jako doteď, do dvou let budeme mít z nováčka jasného účastníka mistrovství světa. A jednou i hráče NHL. Tomáš Cibulka: „Vždycky jsem miloval jezdit na reprezentace a už mi to dost chybělo, byl jsem smutný, že ve dvacítkách ta juniorská reprezentační kariéra skončila. Už se nemůžu dočkat, až na sebe zase obleču reprezentační dres.“

Jakub Zbořil obránce

27 let

Dynamo Pardubice Roky se zkoušel zapracovat do defenzivní linie Boston Bruins, nedopadlo to. Chystal se hrát za Kometu, ani to nevyšlo, lákání movitějších Pardubic bylo silnější. Podmínky k výkonu má Zbořil odpovídající, ovšem zůstává za očekáváním. Pro někoho mírně, pro jiné výrazně. Každopádně od něj čekáte viditelnější penzum práce. Po nástupu Miloslava Hořavy se bodově zvedl, původní záměr dirigovat přesilovky se vytáhl z koše, naděje na potřebný progres tam je. Z druhé strany nelze opomenout nedostatky v pacifikování soupeře v místech, kde má přijít hrubá síla či šikovnost defenzivního hráče při odběru kotouče. Radim Rulík netají, že jej bere do Stockholmu i proto, aby se pokud možno správným způsobem nakopl. Radim Rulík: „Euro Hockey Tour je rychlejší než extraliga, mohlo by mu to pomoci zvýšit výkonnost.“

Kristian Reichel útočník

25 let

Adler Mannheim Jeho táta obdivovaný zlatý kapitán zlaté naganské generace, bratranec Lukas součástí Chicaga v NHL. Kristian Reichel má v sobě hromadu motivace ukázat, že i s ním se může počítat do okruhu kandidátů pro mistrovství světa. Žene jej typické reichlovské zanícení i podobná touha navlékat národní trikot. V tomto případě někde vzadu v hlavě svítí i tři písmena: NHL. O ni se účastník MS dvacítek zatím marně pokoušel v táboře Winnipegu, ovšem nic není ztracené. V Německu patří Reichel do širší špičky ofenzivních hokejistů, vyniká tahem na bránu. Pokud si vzal s sebou tátovy hole, kdo ví, třeba od něj uvidíme tři góly. Kristian Reichel: „Naučil jsem se hrát hokej v trochu jiném stylu, než hrál táta. Návratem do Evropy mi sebevědomí ještě víc narostlo, dokazuju si, že hokej hrát umím.“

Michal Kunc útočník

24 let

Olomouc Viděli jste jeho „sáblíkovský“ úprk v nedělním duelu v Budějovicích? To je přesně situace, díky níž například David Krejčí mluví o tom, že by rád olomouckou raketu viděl v sestavě Bostonu. Myslí to vážně, nikoli v nadsázce. Kunc zorganizoval prorážející ročník, jenž mu otvírá nové příležitosti. Kapacita jeho hokejových dovedností sahá do nejvyšších pater, jde jen o to, v jakém kvaltu ji bude otvírat. Z highlightů jeho akcí brzy pochopíte, že extraliga není jeho stropem, nýbrž odrazovým můstkem. Zároveň není důvod spěchat, postupné kroky by mu možná svědčily víc. Smlouvu má na Hané do konce příští sezony, v klubu by se mohli pustit do obchodu se zájemci, aby z toho také něco měli. Michal Kunc: „Kdyby mi před rokem někdo řekl, že se dostanu do reprezentace, pousměju se a mávnu nad tím rukou. Ukazuje se však, že možné je všechno.“