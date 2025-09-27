Manželka hokejisty Červenky: Ostrá přestřelka s modelkou!
Manželka zlatého hokejového kapitána Romana Červenky (39) je na sociálních sítích jako ryba ve vodě a fanoušci ji milují pro její autentičnost a upřímnost. Teď se tam ale Veronika Machová (35) dostala do křížku s ruskou modelkou a influencerkou Světlanou Silvašiovou. Jablkem sváru se staly kontroverzní fotografie.
Silvašiová se totiž na svém instagramu vychloubala společnými fotkami s Vladimírem Putinem. „Pan prezident,“ tetelila se v popisku. Že má ruská hlava státu, která rozpoutala krvelačnou válku na Ukrajině, na svědomí tisíce životů, včetně malých dětí? To influencerka neřeší... Veroniku Machovou, která má sama z maminčiny strany ruské kořeny, tím ale pěkně nadzvedla ze židle!
„Přihlásila jsem se k odběru tvého obsahu pro tvé srdce a krásu, ale protože podporuješ vraha, budu se bohužel muset odhlásit,“ napsala Světlaně k příspěvku. „Odhlaš,“ reagovala lhostejně Ruska.
Česká Miss World z roku 2010 zřejmě stále ještě doufala, že má Silvašiová přeci jen srdce na pravém místě a sáhne si do svědomí. „Je mi jen líto, že tě můj komentář nepřiměl k zamyšlení nad tímto tématem,“ připsala proto. S influencerkou to ovšem ani nehnulo. „A kdo vůbec jsi? A proč by mě měl tvůj komentář znepokojovat?“ ptala se nechápavě.
„Není to urážlivý komentář, jak sis si možná všimla. Můj komentář je jen podnět k zamyšlení. Obdivuji tě, tvé děti a tvého manžela. Velmi vás obdivuji. Je mi jen líto, že navzdory všemu, co se teď děje, tady máš člověka, kvůli kterému matky jako ty každou noc utíkají s dětmi do sklepa, aby přežily,“ vysvětlovala Veronika. Její slova ale nejspíš Světlanu nedokázala přesvědčit. Tentokrát už se ani nenamáhala odpovědět a kontroverzní fotky na svém účtu ponechala.
Maminka Červenkova syna Denise (12) si ale ještě neodpustila velice trefné rýpnutí. „Všichni, kteří komentují tento post, jak jsou pyšní na svého prezidenta, mají v biu napsáno »living in USA«. A proč? Když je v Rusku tak skvěle? A pan prezident dělá vše, jak má?“ pobavila se nad pokrytectvím některých lidí Machová, která v Rusku strávila několik let kvůli angažmá svého tehdejšího manžela Romana Červenky. Jak ale před pár dny Blesku přiznala, s hokejistou už nežije...