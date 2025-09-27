Manželka hokejisty Červenky: Ostrá přestřelka s modelkou!

Autor: sm
Veronika se snažila ruskou influencerku přesvědčit, aby se nad svými postoji zamyslela. Větší lhostejnost by Světlana dávala najevo jen těžko.
Veronika se snažila ruskou influencerku přesvědčit, aby se nad svými postoji zamyslela. Větší lhostejnost by Světlana dávala najevo jen těžko.
Světlana měla slova Veroniky »na háku«.
Veronika strávila v Rusku několik let kvůli angažmá svého tehdejšího muže Romana Červenky.
Světlana měla slova Veroniky »na háku«.
Veronika jako bývalá modelka rozumí módě a na sociálních sítích často sdílí nějaké střípky.
Světlana měla slova Veroniky »na háku«.
Veronika strávila v Rusku několik let kvůli angažmá svého tehdejšího muže Romana Červenky.
Veronika jako bývalá modelka rozumí módě a na sociálních sítích často sdílí nějaké střípky.
Veronika strávila v Rusku několik let kvůli angažmá svého tehdejšího muže Romana Červenky.
Veronika jako bývalá modelka rozumí módě a na sociálních sítích často sdílí nějaké střípky.
Světlana měla slova Veroniky »na háku«.
Světlana měla slova Veroniky »na háku«.
Veronika jako bývalá modelka rozumí módě a na sociálních sítích často sdílí nějaké střípky.
Světlana měla slova Veroniky »na háku«.
Veronika Machová s manželem Romanem Červenkou.
Veronika strávila v Rusku několik let kvůli angažmá svého tehdejšího muže Romana Červenky.
Veronika Machová s manželem Romanem Červenkou.
Veronika strávila v Rusku několik let kvůli angažmá svého tehdejšího muže Romana Červenky.
Veronika Machová s manželem Romanem Červenkou.
Veronika strávila v Rusku několik let kvůli angažmá svého tehdejšího muže Romana Červenky.
Veronika Machová s manželem Romanem Červenkou.
Veronika jako bývalá modelka rozumí módě a na sociálních sítích často sdílí nějaké střípky.

Manželka zlatého hokejového kapitána Romana Červenky (39) je na sociálních sítích jako ryba ve vodě a fanoušci ji milují pro její autentičnost a upřímnost. Teď se tam ale Veronika Machová (35) dostala do křížku s ruskou modelkou a influencerkou Světlanou Silvašiovou. Jablkem sváru se staly kontroverzní fotografie.

Silvašiová se totiž na svém instagramu vychloubala společnými fotkami s Vladimírem Putinem. „Pan prezident,“ tetelila se v popisku. Že má ruská hlava státu, která rozpoutala krvelačnou válku na Ukrajině, na svědomí tisíce životů, včetně malých dětí? To influencerka neřeší... Veroniku Machovou, která má sama z maminčiny strany ruské kořeny, tím ale pěkně nadzvedla ze židle!

„Přihlásila jsem se k odběru tvého obsahu pro tvé srdce a krásu, ale protože podporuješ vraha, budu se bohužel muset odhlásit,“ napsala Světlaně k příspěvku. „Odhlaš,“ reagovala lhostejně Ruska. 

Česká Miss World z roku 2010 zřejmě stále ještě doufala, že má Silvašiová přeci jen srdce na pravém místě a sáhne si do svědomí. „Je mi jen líto, že tě můj komentář nepřiměl k zamyšlení nad tímto tématem,“ připsala proto. S influencerkou to ovšem ani nehnulo. „A kdo vůbec jsi? A proč by mě měl tvůj komentář znepokojovat?“ ptala se nechápavě.

„Není to urážlivý komentář, jak sis si možná všimla. Můj komentář je jen podnět k zamyšlení. Obdivuji tě, tvé děti a tvého manžela. Velmi vás obdivuji. Je mi jen líto, že navzdory všemu, co se teď děje, tady máš člověka, kvůli kterému matky jako ty každou noc utíkají s dětmi do sklepa, aby přežily,“ vysvětlovala Veronika. Její slova ale nejspíš Světlanu nedokázala přesvědčit. Tentokrát už se ani nenamáhala odpovědět a kontroverzní fotky na svém účtu ponechala.

Maminka Červenkova syna Denise (12) si ale ještě neodpustila velice trefné rýpnutí. „Všichni, kteří komentují tento post, jak jsou pyšní na svého prezidenta, mají v biu napsáno »living in USA«. A proč? Když je v Rusku tak skvěle? A pan prezident dělá vše, jak má?“ pobavila se nad pokrytectvím některých lidí Machová, která v Rusku strávila několik let kvůli angažmá svého tehdejšího manžela Romana Červenky. Jak ale před pár dny Blesku přiznala, s hokejistou už nežije...

Témata:  blesksportRuskoUSAVladimir PutinRoman Červenkaruská invaze na UkrajinuVeronika Machová

Související články



Články odjinud