Vánoce 2025 můžou začít: Limberský s manželkou ukázali stromeček!
A je to tady! Všichni netrpělivě čekali, kdy oficiálně začnou Vánoce v Česku. Stromečková mánie u Limberských začala již v roce 2017. Od té doby David Limberský (42) s manželkou Lenkou (41) určují odstartování vánoční pohody. Jaký je letošní model a čím se inspirovali?
Loni se manželé Limberští chlubili svým vánočním stromečkem 19. prosince a i letos zvolili stejné datum pro zveřejnění fotek. Svou chloubu ukázali ale až večer a pomyslně odstartovali čas vánoční. Na zdobení se vedle obou manželů podílela i dcera Lilien (5)
Událost a předmět, který rozděluje Česko. Někdo nerozumí bohaté výzdobě, jiní žasnou nad precizností a dokonalostí symbolu Vánoc. „Pro letošek máme stromeček hotový. A protože i Vánoce mají svůj dress code, oblékli jsme ho do trendy barev roku – hnědé, zlaté a béžové. Stylově, jemně a přesně tak, jak to letos frčí a jak nám se to líbí,“ napsala Lenka k fotografiím ze zdobení.
Zdá se, podle komentářů, že se letos trefili do vkusu oběma táborům fanoušků i kritiků. Stromeček je plný velkých vánočních koulí, barevných stuh, šišek, místa mezi hlavními ozdobami vyplňují menší vánoční ozdůbky, koule, hvězdičky, holubičky a na krajích větviček visí malé rampouchy. Samotný stromeček je zasněžený, což tvoří dokonalý podklad pro letošní barvy: zlatou, hnědou a béžovou.