Dekorace na každém metru: Růžičková načančala barák na Vánoce!

Růžičkovi jsou na Vánoce připraveni.
Manželka kouče Růžičky.
Vladimír Růžička se svou manželkou
Marie Růžičková
Vladimír Růžička se svou manželkou
Vladimír Růžička se svou manželkou
Vladimír Růžička se svou manželkou
Marie Růžičková
Spolu s první adventní nedělí to všechno začalo! Na věnci se zapálila první svíčka, kuchyněmi už voní cukroví a lidé si začali připravovat svá bydlení na prosincové svátky. Po výzdobách sáhla také manželka hokejového kouče Vladimíra Růžičky (62), která z jejich domečku na severu Čech udělala doslova vánoční doupě!

„Někdo má rád málo a někdo zase moc,“ napsala Maruška (37) k videu, ve kterém zvěčnila interiér společného domova s dcerkou Lejlou a manželem Vláďou. A jak je vidět, žena hokejového velikána se řadí spíše do skupiny, kteří s výzdobou nešetří. V domě teď dominuje červená barva, světýlka, svíčky a to vše ve vánočním motivu. Připraven už je i stromeček.

Maruška v domě vyladila například i prostírání nebo potahy na židle u jídelního stolu. Vánoční atmosféra ale nevládne jen uvnitř! Ozdoby už se dočkala i fasáda, kterou na kouzelné období doplnila světýlka na okapu nebo svítící sněhulák. U domu Růžičkových si tak kolemjdoucí mohou být jisti: Tady jsou na Vánoce připraveni!

