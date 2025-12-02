Dekorace na každém metru: Růžičková načančala barák na Vánoce!
Spolu s první adventní nedělí to všechno začalo! Na věnci se zapálila první svíčka, kuchyněmi už voní cukroví a lidé si začali připravovat svá bydlení na prosincové svátky. Po výzdobách sáhla také manželka hokejového kouče Vladimíra Růžičky (62), která z jejich domečku na severu Čech udělala doslova vánoční doupě!
„Někdo má rád málo a někdo zase moc,“ napsala Maruška (37) k videu, ve kterém zvěčnila interiér společného domova s dcerkou Lejlou a manželem Vláďou. A jak je vidět, žena hokejového velikána se řadí spíše do skupiny, kteří s výzdobou nešetří. V domě teď dominuje červená barva, světýlka, svíčky a to vše ve vánočním motivu. Připraven už je i stromeček.
Maruška v domě vyladila například i prostírání nebo potahy na židle u jídelního stolu. Vánoční atmosféra ale nevládne jen uvnitř! Ozdoby už se dočkala i fasáda, kterou na kouzelné období doplnila světýlka na okapu nebo svítící sněhulák. U domu Růžičkových si tak kolemjdoucí mohou být jisti: Tady jsou na Vánoce připraveni!