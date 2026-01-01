Přítelkyně Bakkena promluvila: Pořád to nechápu
Juni stále byla v šoku ze smrti přítele, norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena (†27), přesto v neděli vyrazila na trať. Závod měl Juni Arnekleivovou (26) vytrhnout ze spárů smutku.
S černou páskou jela za Norsko v exhibičním biatlonovém klání smíšených dvojic (obsadili 3. místo) na fotbalovém stadionu Schalke. Navzdory tomu, že milenecký pár Juni a Sivert už zhruba rok netvořili, zůstali si velmi blízcí. „Byly to velmi smutné Vánoce od chvíle, kdy jsme se dověděli o úmrtí Siverta. Tu šokující zprávu pořád nedokážu pochopit,“ vyprávěla.
Bakkena nalezli mrtvého na hotelovém pokoji v italském Lavazé 23. prosince. Zemřel s nasazenou výškovou maskou, která mu omezovala přísun vzduchu na dýchání, ale možnou souvislost s úmrtím odhalí až výsledky pitvy. „Musím brát každý den tak, jak přichází. Není možné se připravit na to, jak bude mé tělo reagovat třeba po návratu do našeho města Lillehammeru,“ řekla Juni.