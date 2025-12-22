Kráska Hantuchová fešáka Guye škrtla ze života: Konec velké lásky!
Její nohy jsou dlouhé takřka nekonečně, ale vztah na delší úsek života ne a ne najít. Kráska Daniela Hantuchová (42) dva roky měla modrá kukadla jen a jen pro francouzského elegána Guye Forgeta (60). Tenisová romance ale podle všeho skončila.
Daniela byla svého času vyhlášena za nejkrásnější ženu okruhu WTA. Slovenská laň v náruči o 18 let staršího Francouze, jenž už má dva dospělé syny, rozkvetla. „Jsme oba bývalí tenisté, často ani nemusíme mluvit a shodneme se. Navíc máme opravdu hodně společných zájmů i mimo tenis. Užíváme si každou společnou chvíli,“ rozvyprávěla se Daniela o krásném vztahu.
Dokonce opustila rezidenci v Monte Carlu a přestěhovala se skoro o tisíc kilometrů na západ do Biarritzu na pobřeží Biskajského zálivu, kde žije Forget. Hráli spolu golf, lyžovali, občas si odskočili na kurty. Ona objížděla velké turnaje také s mikrofonem, osvědčila se jako televizní reportérka.
Nyní podle signálů ze sociálních sítí, z nichž oba smazali společné fotky a přestali se i sledovat, došlo k rozkolu. Slovenská média dokonce spekulují, že by se mohla vrátit domů do Bratislavy. Kdy tahle něžná bytost najde partnera pro zbytek života?