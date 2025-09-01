Jsem OK, ujišťuje Muchová. Prosila expřítele, aby odešel, zatím ho na US Open nenahlásila
Karolína Muchová, kterou během zápasu 2. kola US Open vystresovala přítomnost expřítele na tribuně, zatím neoznámila případ možného stalkingu hráčské asociaci WTA či organizátorům US Open. „Jsem v pořádku, nic jsem nenahlásila, vše je dobré,“ prohlásila žebříčkově nejlepší česká tenistka na tiskové konferenci po 3. kole, v němž zdolala krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2.
Uprostřed první sady předchozího duelu s Rumunkou Soranou Cirsteaovou přemohly Muchovou slzy, což později vysvětlila následovně. „Netýká se to tenisu, takže se o tom nerada bavím. Ale naproti mé lavičky si sednul můj expřítel, který se občas objevuje na místech, kde by neměl být a kde jsem já. Takže mě to trošku vystrašilo, ale řekla jsem mu, jestli může jít pryč. Nešel, ale potom odešel. Bylo pro mě těžký se soustředit v ten moment na tenis.“
Derby s Noskovou již proběhlo bez incidentu, předchozí událost a slova Muchové však rezonovaly i v zahraničí. O případu možného stalkingu referoval například server The Athletic. Podle něj odpověděla devětadvacetiletá Češka po postupu do osmifinále na otázku, zda věří, že se podobný incident nebude opakovat, vyhýbavě. „No, kdo ví, že? Já to nevím…“ Při utkání s Noskovou se však prý světová třináctka cítila bezpečně. „Ano, ano, bylo to OK,“ přesvědčovala.
Hráčky mohou dát určité osoby na blacklist
Hráčky i hráči mají možnost požádat, aby byly určité osoby dány na blacklist a nebylo jim umožněno získat na turnaj vstupenky či jim nebyla udělena akreditace. Podle mluvčího amerického tenisového svazu USTA je bezpečnost tenistů a tenistek prioritou.
„Je klíčovým prvkem našeho plánování a realizace US Open. Náš komplexní bezpečnostní plán zahrnuje protokoly a postupy pro účinné snižování rizik a řešení problémů. Úzce spolupracujeme s ATP, WTA, ITF, ITIA a dalšími grandslamovými turnaji, abychom byli informováni o všech relevantních situacích a obavách. US Open je v neustálé komunikaci s místními i federálními orgány činnými v trestním řízení, které jsou zároveň přítomny v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Během turnaje využíváme fyzické i technologické prostředky k monitorování a zajištění bezpečnosti, včetně online hrozeb vůči hráčům,“ sdělil mluvčí ještě před turnajem serveru The Athletic.
Muchovou v pondělí večer čeká duel o čtvrtfinále s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.