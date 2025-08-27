TOP tenistky české historie: Kvitová na stupních, legenda legend i nejdojemnější dobývání
S čelenkou na hlavě, zaťatou pěstí a válečným pokřikem „pojď“ dobývala tenisový svět. Jedna z nejdekorovanějších českých tenistek všech dob Petra Kvitová si ze skromných kurtů ve Fulneku propálila zlatou levačkou cestu mezi nesmrtelné postavy dějin a zcela jistě i do tenisové Síně slávy v americkém Newportu. Kam však její jméno zařadit v konkurenci nejlepších českých hráček napříč dějinami? Deník Sport a web iSport nabízí svůj žebříček největších tuzemských legend s raketou.
10. Lucie Šafářová
Narozena: 4. 2. 1987
Co dokázala: finalistka Roland Garros 2015, vítězka 5 grandslamů ve čtyřhře, bronz na olympiádě 2016 ve čtyřhře, vítězka Fed Cupu 5x.
9. Kateřina Siniaková
Narozena: 10. 5. 1996
Co dokázala: dvojnásobná olympijská vítězka (debl 2021, mix 2024), vítězka 10 grandslamů ve čtyřhře a 1 v mixu, vítězka Turnaje mistryň ve čtyřhře (2021), vítězka Fed Cupu 1x.
8. Karolína Plíšková
Narozena: 21. 3. 1992
Co dokázala: finalistka dvouhry US Open 2016 a Wimbledonu 2021, osm týdnů světová jednička ve dvouhře, vítězka Fed Cupu 3x, vítězka 17 turnajů WTA.
7. Helena Suková
Narozena: 23. 2. 1965
Co dokázala: finalistka dvouhry US Open 1986 a 1993, finalistka Australian Open 1984 a 1989, vítězka Fed Cupu 4x, vítězka 9 grandslamových titulů ve čtyřhře a 5 v mixu, členka Mezinárodní tenisové síně slávy (uvedena 2018)
6. Markéta Vondroušová
Narozena: 28. 6. 1999
Co dokázala: vítězka dvouhry Wimbledonu 2023 a finalistka Roland Garros 2019, stříbrná medailistka v singlu z olympiády 2021.
5. Barbora Krejčíková
Narozena: 18. 12. 1995
Co dokázala: vítězka Roland Garros 2021 a Wimbledonu 2024, vítězka 7 grandslamových turnajů ve čtyřhře a 3 v mixu, olympijská vítězka ve čtyřhře (2021), vítězka Fed Cupu 1x
Nejprve si získala uznání jako elitní deblistka, na postup do nejlepší stovky žebříčku WTA v singlu však čekala až do skoro pětadvaceti. Když však jednou rozrazila její bránu, začalo nadání někdejší svěřenkyně Jany Novotné prýštit naplno. O osm měsíců později již stála na Chatrierově stadionu v Paříži jako šampionka Roland Garros, pečeť na vlastní výjimečnost pak dala druhým grandslamovým titulem ve Wimbledonu 2024. Po boku Kateřiny Siniakové vyhrála olympijské zlato ve čtyřhře a sedm grandslamů, každý alespoň jednou.
4. Jana Novotná
Narozena: 2. 10. 1968
Úmrtí: 19. 11. 2017
Co dokázala: vítězka Wimbledonu 1998, vítězka Turnaje mistryň 1997, finalistka Wimbledonu 1993 a 1997, finalistka Australian Open 1991, vítězka Fed Cupu 1x, bronzová singlová medaile na OH 1996 a dvě stříbra v deblu (1988 a 1996), šampionka 12 grandslamových turnajů ve čtyřhře a 4 v mixu, členka Mezinárodní tenisové síně slávy (uvedena 2005)
Za třináct let profesionální kariéry prožila možná nejdojemnější příběh dobývání grandslamového titulu. V roce 1993 se Jana Novotná stala nostalgickou favoritkou nejen anglického publika, když ze stavu 4:1, 40:30 a při vlastním podání v rozhodující sadě prohrála proti tenkrát skoro neporazitelné Steffi Grafové. Přes pět let a ještě jednu trpkou finálovou vzpomínku z londýnské adresy SW 19, tentokrát s poraněným břišním svalem proti Martině Hingisové, se nakonec nezdolná česká bojovnice vyhoupla k triumfu na turnaji turnajů – 4. červenec roku 1998 – napotřetí byl titulový zápas Wimbledonu proti Francouzce Nathalii Tauziatové její. Ve věku 29 let a 9 měsíců se tehdy stala nejstarší prvovítězkou grandslamového turnaje. „Hrála podobný tenis jako Martina Navrátilová akorát pravou rukou. Výborná na síti. A hlavně výborná parťačka, strašně prima holka. Taková poctivka. Zaslouženě toho vyhrála docela hodně,“ říká Kodeš.
3. Petra Kvitová
Narozena: 8. 3. 1990
Co dokázala: vítězka Wimbledonu (2011 a 2014), vítězka Turnaje mistryň (2011), vítězka Fed Cupu 6x, finalistka Australian Open (2019), bronzová medaile ve dvouhře na olympiádě 2016, 31 titulů na okruhu WTA
Bohem nadaná levoruká tenistka, jíž nejvíc proslavila wimbledonská tráva. V 21 letech na ní vyhrála svůj první grandslamový titul, když ve finále zdolala Mariu Šarapovovou. Slavnou sezonu 2011 zakončila titulem z Turnaje mistryň v Istanbulu a ziskem premiérového Fed Cupu. Tehdy vystoupala až na druhé místo žebříčku, a pokud by se tak jako v minulosti udělovaly body i za Fed Cup, byla by první. V roce 2014 už jako velká favoritka dobyla All England Club podruhé. S 31 tituly z WTA Tour je historicky sedmnáctou nejúspěšnější hráčkou všech dob, v pořadí výdělků na prize money dokonce sedmou. Oddanou bojovnicí byla ve Fed Cupu, který Česku pomohla vyhrát hned šestkrát a nasbírala v něm bilanci 30 vítězných zápasů a 11 porážek.
2. Hana Mandlíková
Narozena: 19. 2. 1962
Co dokázala: vítězka čtyř grandslamů v singlu (Australian Open 1980 a 1987, Roland Garros 1981, US Open 1985,), finalistka Wimbledonu 1981 a 1986, šampionka 26 turnajů WTA, vítězka Fed Cupu 3x, členka Mezinárodní tenisové síně slávy (uvedena 1994)
Korunní princezna éry v 80. letech, jíž vévodily Martina Navrátilová s Chris Evertovou. Dcera atleta Viléma Mandlíka vyhrála celkem čtyři grandslamové tituly ve dvouhře, první už v 18 letech v Melbourne. Dvakrát dokázala triumfovat v Paříži a jednou v New Yorku. Jen wimbledonský titul jí unikl, ač hrála dvakrát ve finále. „Velmi dobře běhala, měla koncové údery, chodila na síť. Viděl jsem ji vyhrát v Paříži i na US Open. Když jí to šlo, měla opravdu hodně koncových balonů,“ vzpomíná Kodeš na ladnou a pohlednou dívku v čelence, jejíž nejlepší sezona byla ta v roce 1981. „Měla jsem být tehdy první na světě. O tom není vůbec žádných pochyb. Vyhrála jsem Australian Open, Paříž a byla ve finále Wimbledonu,“ vzpomínala kdysi hráčka, jež to kvůli změnám v počítání žebříčku dotáhla nejvýš na třetí místo.
1. Martina Navrátilová
Narozena: 18. 10. 1956
Co dokázala: vítězka 18 grandslamových titulů ve dvouhře (Australian Open 3x, Roland Garros 2x, Wimbledon 9x, US Open 4x) a 31 ve čtyřhře a 10 v mixu, vítězka Turnaje mistryň (8x), celkem šampionka rekordních 167 turnajů v singlu, vítězka Fed Cupu 4x, členka Mezinárodní síně slávy (uvedena 2000)
Legenda legend, podle Jana Kodeše nejlepší hráčka všech dob. „Pro mě byla lepší i než Serena Williamsová, protože Martina se mnohem lépe hýbala,“ připomíná Kodeš devítinásobnou šampionku Wimbledonu, jež za báječnou kariéru získala dohromady těžko uvěřitelných 59 grandslamových titulů. „Uměla všechno, možná jí lidi vytýkali, že neměla takový bekhend, že hrála jenom čop. Ale ten její bekhend byl dostačující, Grafová ho měla taky takový. Martina uměla čopem i prohazovat. Ona ale měla vynikající servis a smeč, vynikající agresivní hru. To neuměla žádná jiná ženská. Jedině se s ní mohly rovnat Billie Jean Kingová a Margaret Courtová. Pro mě je nejlepší hráčka všech dob a nikdo ji už nepřekoná. Vždyť je to jednouché: Martina vyhrála nejvíc turnajů ze všech, když se sečtou singly, debly i mixy. Pro mě je jednoduše nejlepší.“