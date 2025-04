Z kurtu za mikrofon. Kvitové držím palce, ale nerozumím jí, říká upřímná Koukalová

Patří k nejvýraznějším českým tenistkám třetího tisíciletí. Přes svých 166 centimetrů se Klára Suchoň Koukalová (43) vyškrábala do úctyhodných výšin – na 20. místo žebříčku, ke třem titulům z WTA Tour a na tři olympiády. Po kariéře se vypracovala v elitní tenisovou komentátorku, která říká to, co si myslí. V novém díle podcastu Centrkurt prozradila, jak ji zasáhla odezva na kritiku návratu Petry Kvitové. Zavzpomínala, jak ji manžel a známý moderátor rozplakal při učení komentování či proč měla na US Open rekordně negativní bilanci 0:12.

Komentujete tenis, s manželem vychováváte skoro čtyřletého syna Sebastiana, jste žena na roztrhání. Není život po kariéře hektičtější než ten tenisový?

„Myslím si, že je, protože mám všechno naprogramovaný na minutu přesně. Malý chodí do školky, do toho komentuju. Priorita je samozřejmě syn, potom práce. Teda samozřejmě ještě manžel. (smích) Když chci udělat ještě něco extra, je to docela plánování. Ale na to je vlastně tenista zvyklý.“

Povězte, kdybyste věděla o tenise to, co jste zjistila při komentování, byla byste lepší hráčkou?

„Myslím, že jo. Určitě bych se líp chovala. Když dneska vidím řeč těla některých hráček, je mi přesně jasné, co se děje. A já to dávala soupeřce strašně najevo. Když mi to nešlo, byla jsem smutná, skoro jsem brečela. Soupeřka to na mě musela strašně vidět. To bych na sobě rozhodně změnila. A samozřejmě mám už i víc nakoukanou taktiku, co které hráčce vadí. Asi bych byla jinou tenistkou.“

Jak se změnil ženský tenis od vaší doby?

„Změnil se třeba druhý servis. 140 kilometrů je dneska jeho standardní rychlost, což za mě rozhodně nebylo. Nejlepší stovka se určitě vyrovnala, ale na druhou stranu byla třeba před patnácti lety top 10 silnější. Když jste s někým z desítky hrály, už jste si mohly kupovat letenky. Ať už to byly Williamsky, Šarapovová, Dementěvová, Clijstersová, Heninová.“

Vy jste měla v kariéře bilanci proti soupeřkám z top 10 silně zápornou – 5 výher a 38 porážek…

„Přesně. Dneska mi desítka tak dominantní nepřijde. Je tam Šwiateková, která má teď trošku výkyvy. Sabalenková, když jí to tam padá, je úplně skvělá. Hrozně se mi líbila Rybakinová, ale ta má teď osobní problémy a úplně jí to nejde. Takže když to vezmeme, jsou tam teď dvě silné hráčky. Ale ostatní můžete porazit, když máte formu. A nezáleží na tom, jestli jste třetí nebo osmdesátá.“

Zmínila jste Jelenu Rybakinovou, jejíž kouč a partner Stefano Vukov má od WTA distanc kvůli tomu, jak se k hráčce choval. Rybakinová ho ale brání a s trestem nesouhlasí. Jaký máte na tuhle kauzu názor?