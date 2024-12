Tenisová kráska Hantuchová: První slova o slavném příteli

Raketu před lety pověsila na hřebík, a přestože je extenistka Daniela Hantuchová stále velmi vytížená jako televizní expertka, Vánoce si vzít nenechá! Svátky strávila se svým přítelem, extenistou Guyem Forgetem, o kterém pro televizi Markíza konečně promluvila.

„Poslední týdny pro mě byly náročné, ale teď už si kočně užívám svátky. Vánoce se v mém podání zásadně liší od těch v době aktivní kariéry. To jsem si je nemohla moc vychutnat, protože v tomhle období už jsem myslela na odlet na Australian Open. O to víc se teď raduju, že se můžu během Vánoc zastavit, být s nejbližšími a opravdu s nimi trávit čas," prozradila krásná Daniela. Přiznala, že s tenisem skončila nejen vinou zranění, ale právě kvůli touze po rodinném životu.

Štěstí našla po boku o devatenáct let staršího bývalého tenisty Guye Forgeta, který má z předchozího vztahu dva dospělé syny. „Po kariéře v něm mám opravdu velkou oporu. Opravdu jsme se našli," řekla o partnerovi Daniela.

Rozpovídala se také o tom, proč jim to tak klape. „Oba milujeme golf a lyžování. On je v těchto sportech neskutečně nadaný, a proto mě velmi motivuje, abych se mu přiblížila. Vždy se smějeme tomu, že jsme oba bývalí tenisti, ale máme opravdu hodně společných sportů právě mimo tenis. Velmi nás to spojuje. Užíváme si každou společnou chvíli a je to o to hezčí, že máme stejné záliby," rozplívá se extenistka.