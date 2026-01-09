Tenistka Šafářová bere přívaly sněhu s humorem: Zapřáhla syna
Řidiči nejspíš ze sněhové nadílky příliš nejásají, ale dětem udělala velkou radost! Důkazem je i syn někdejší tenistky Lucie Šafářové (38) a bývalého hokejisty Tomáše Plekance (43). Malý Oliver (3) se hned ráno chopil hrabla a pustil se do úklidu.
Lucie si už před pár dny pochvalovala, že dětské hráblo pod stromečkem bylo pro Oliverka geniálním dárkem. Chlapeček si jej podle všeho sám přál a nadšení ho jen tak nepřešlo. V pátek ráno měl navíc další důvod k veselí, protože u domu napadla čerstvá vrstva sněhu. Nelenil a hned se dal do práce.
„Všem řidičům dnes pevné nervy. My jsme v klidu, máme odklízecí četu hned po probuzení,“ smála se Lucie u videa, na kterém syn odstraňuje sníh ze schodů. „Ty nám to tady všechno uklidíš, viď?“ ptala se svého šikovného potomka, který souhlasně odpověděl. „Ještě, že tě máme!“ reagovala Šafářová.
Zima bude pro potomka bývalé hvězdy NHL zřejmě oblíbeným ročním obdobím. Kromě dovádění se sněhem ho rodiče už dříve zvěčnili i na bruslích. Zdá se tak, že by se Oliver mohl v budoucnu vydat stejným směrem jako jeho tatínek Tomáš Plekanec. Ten svými dovednostmi v minulosti bavil hokejové fanoušky nejen v zámoří, ale také v reprezentaci, kde aktuálně působí jako asistent trenéra Radima Rulíka.
Zato dcera Leontýnka (6) přišla na chuť stejnému sportu jako Lucie. Už delší dobu příznivce svých rodičů udivuje tím, jak obratně si počíná s tenisovou raketou. Z předchozího manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou (45) má Tomáš syny Adama (10) a Matyáše (14), kteří se oficiálně sice žádnému sportu na vyšší úrovni nevěnují, ale v minulosti Šafářová prozradila, že se dříve zajímali o plavání.