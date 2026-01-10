Zemřela neporažená gigantka sovětského basketbalu Semjonovová (†73): Začínala na poli!
Nikdy neprohrála soutěžní zápas. Jak by také legendární sovětská baskeťačka Uljana Semjonovová (†73) mohla, když měřila 210 centimetrů, protihráčky zadupávala a ke koši ani nemusela vyskočit. Tento čtvrtek ale prohrála, když se stal jejím soupeřem čas...
O smrti dvojnásobné olympijské šampionky a trojnásobné mistryně světa, jež trpěla gigantismem, informoval lotyšský svaz. Kde ale slavnou obryni, která mezi fanoušky mimo sovětské impérium byla tuze nenáviděná, skauti objevili? „Našli ji někde na poli na lotyšsko-litevské hranici. Na každé noze měla dvoje holinky spojené v jednu a oblečená byla v pytli,“ kdysi vyprávěla československá basketbalistka Milena Jindrová (†80) o původu nezapomenutelné sokyně.
Traduje se, že už ve 13 letech Semjonovová měřila neuvěřitelných 190 centimetrů. Velikost bot měla 58 a musela si je nechávat šít na zakázku. Po kariéře sportovní prostředí nikdy zcela neopustila, byla funkcionářkou a v Lotyšsku založila fond na pomoc nemajetným bývalým sportovcům.