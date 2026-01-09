Boxer Joshua prý sekl s kariérou: Oklamal smrt!
Po tom děsivém zážitku se prý už do ringu nevrátí. Boxerský šampion Anthony Joshua (36), který při autonehodě v Nigérii přišel o dva své trenéry a blízké kámoše, totiž oklamal smrt!
Je to jako scéna vystřižená ze slavného hororového bijáku Nezvratný osud. Hromotluk Joshua se před cestou z Lagosu do Ibadanu uvelebil v autě na sedadle spolujezdce, když mu šofér říká: „Kámo, nevidím přes tebe na boční zrcátko, běž raději dozadu.“
Slavný Brit si přesedl za něj, neopatrný řidič za pár desítek minut napálil do stojícího náklaďáku se sójovými boby a oba muži sedící vpravo zahynuli. Boxer jako zázrakem přežil, smrt si ho nenašla. Zkusí to znovu?
„Anthony celé naší rodině oznámil, že už boxovat nebude. Jsme rádi, vždy jsme o něj měli strach,“ práskl v Nigérii jeho strýc Adedamola. Z napjatě očekávané britské bitvy Joshua – Fury tak nejspíš sejde.