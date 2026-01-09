Boxer Joshua prý sekl s kariérou: Oklamal smrt!

Autor: as
Anthony Joshua má za sebou autonehodu, při které zemřeli dva jeho blízcí kamarádi. Teď se prý rozhodl seknout s boxem...
Místo havárie.
Boxer Anthony Joshua unikl smrti o vlásek
Otřesený boxer po nehodě.
Anthony Joshua s Abdulem Latifem
Joshua s rodinama pozůstalých
Boxer Joshua se zemřelými kamarády
Na místo se ihned seběhl dav lidí.
K neštěstí došlo jen několik dní po velké bitvě s Jakem Paulem.
K neštěstí došlo jen několik dní po velké bitvě s Jakem Paulem.
K neštěstí došlo jen několik dní po velké bitvě s Jakem Paulem.
K neštěstí došlo jen několik dní po velké bitvě s Jakem Paulem.
K neštěstí došlo jen několik dní po velké bitvě s Jakem Paulem.
K neštěstí došlo jen několik dní po velké bitvě s Jakem Paulem.
K neštěstí došlo jen několik dní po velké bitvě s Jakem Paulem.
Joshua má za sebou těžkou autonehodu, při které zemřeli dva jeho blízcí přátelé.
Joshua má za sebou těžkou autonehodu, při které zemřeli dva jeho blízcí přátelé.
Joshua má za sebou těžkou autonehodu, při které zemřeli dva jeho blízcí přátelé.
Místo havárie.
Boxer Anthony Joshua unikl smrti o vlásek

Po tom děsivém zážitku se prý už do ringu nevrátí. Boxerský šampion Anthony Joshua (36), který při autonehodě v Nigérii přišel o dva své trenéry a blízké kámoše, totiž oklamal smrt!

Je to jako scéna vystřižená ze slavného hororového bijáku Nezvratný osud. Hromotluk Joshua se před cestou z Lagosu do Ibadanu uvelebil v autě na sedadle spolujezdce, když mu šofér říká: „Kámo, nevidím přes tebe na boční zrcátko, běž raději dozadu.“

Slavný Brit si přesedl za něj, neopatrný řidič za pár desítek minut napálil do stojícího náklaďáku se sójovými boby a oba muži sedící vpravo zahynuli. Boxer jako zázrakem přežil, smrt si ho nenašla. Zkusí to znovu?

„Anthony celé naší rodině oznámil, že už boxovat nebude. Jsme rádi, vždy jsme o něj měli strach,“ práskl v Nigérii jeho strýc Adedamola. Z napjatě očekávané britské bitvy Joshua – Fury tak nejspíš sejde.

Místo havárie.
Místo havárie.

Témata:  blesksportNigériesmrtAnthony JoshuaLagos

Související články



Články odjinud